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17.01.2019 18:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками

Текст: Ирина Рыбникова

Пилотный проект видеоконтроля за работой общественного транспорта запустили в Московской области. "Мы на конечных остановках ставим видеокамеры, контролируем, как автобусы прибывают и отправляются с остановки. Это наше нововведение, такого нет больше нигде", - сообщил журналистам зампред областного правительства Игорь Тресков.
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По его словам, нововведение позволит отслеживать, насколько четко перевозчик выполняет расписание, и сколько людей стоит в очереди на посадку. А это, в свою очередь, даст возможность штрафовать нерадивых перевозчиков и оперативно корректировать вместимость автобуса при необходимости (напомним, на регулируемых маршрутах в Подмосковье работают автобусы разной вместимости - от больших до малых). "В течение недели поставим камеры на восемь маршрутов, на работу которых было самое большое количество жалоб от жителей", - пообещал Тресков, добавив, что постепенно видеокамеры появятся на всех маршрутах.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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