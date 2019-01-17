В Воронеже изрубили топором 19 автомобилей

Росгвардия задержала в Воронеже пьяных хулиганов, повредивших без малого два десятка припаркованных авто.

Ночью правоохранители получили сообщение от жителей спального района, что в их дворе громят оставленные на ночь автомобили. К месту вызова была направлена оперативная группа вневедомственной охраны, задержавшая троих молодых людей 18-20 лет. Хулиганы были сильно нетрезвы и вооружены топором. Объяснить свои действия они не смогли. Один из задержанных, как выяснилось позже, имеет судимость за кражи.

Вандалов передали в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в региональном управлении Росгвардии.