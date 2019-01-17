Власти Подмосковья утвердили льготы на вывоз мусора

Жители Подмосковья, пользующиеся льготами на коммунальные услуги, получат компенсацию в размере 50% на вывоз мусора. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы.

Как пояснили "РГ" в министерстве социального развития области, закон автоматически распространится на всех, кто до этого имел льготу по оплате коммунальных услуг. Это ветераны войны, ветераны труда и военной службы, инвалиды, труженики тыла, реабилитированные лица, почетные доноры и почетные граждане Московской области, многодетные семьи. Поскольку вывоз мусора с 1 января 2019 года стал отдельно оплачиваемой коммунальной услугой, такой же, как свет и газ, льготники получили на него такую же компенсацию, как и на все остальные услуги.

Законопроект был принят сразу в трех чтениях.