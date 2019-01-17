Водителя маршрутки в Подмосковье уволили за отказ везти слепого

В неприятную ситуацию попал слепой житель Сергиева Посада, решив воспользоваться услугами общественного транспорта. Водитель маршрутки отказался впустить инвалида в салон, потому что рядом с ним находилась собака-поводырь.

Несмотря на то, что собака была в наморднике и с опознавательным знаком, который позволяет опознать в животном поводыря, водитель сергиево-посадской маршрутки №49 заявил, что не может везти пассажира с собакой, поскольку для животного в салоне нет места. Инвалид пожаловался в дирекцию официального перевозчика Московской области "Мострансавто", где пообещали провести служебную проверку.

Она показала, что инцидент имел место быть. На этом маршруте работает частный перевозчик - но по регулируемым тарифам. В "Мострансавто" потребовали наказать водителя, необоснованно отказавшего в проезде человеку с ограниченными возможностями. Позже было заявлено, что водителя уволили.