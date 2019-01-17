Зимние холода в российских регионах неизменно испытывают на прочность коммунальное хозяйство. Начиная с ноября, что-нибудь где-нибудь непременно случается. Где-то обильный снегопад парализует движение в городе, где-то прорыв трубы оставляет без тепла десятки домов, где-то метельный ураган на несколько суток лишает света целый поселок. Зимние происшествия однотипны и повторяются из года в год. Вот и опять.

Орел: Из-за прорыва магистрального водопровода водоснабжение двух районов города - Заводского и Советского - было нарушено. Без холодной воды остались 703 многоквартирных дома (70 тысяч человек), 5 поликлиник, 2 больницы, 13 школ и 31 детский сад.

Челябинск: в результате аварии на теплотрассе остались без отопления и горячей воды 344 дома, 16 детских садов и 16 школ.

Дагестан: в результате массового обледенения проводов отключилось электричество в Тляратинском, Цунтинском и Шамильском районах. Без света остались почти 47 тысяч человек.

Республика Коми: в Микуни после прорыва труб жители многоквартирного дома N1 по улице Комсомольской остались без тепла. По завершении ремонтных работ тепло вернулось не во все квартиры. По словам одной из жительниц дома, найти общий язык с руководством управляющей компании не получается, никто не называет конкретные даты ремонта отопительной системы.

Сезонные аварии считаются бедствием техногенного свойства. Примеряясь к происшествиям нынешней зимы, можно говорить именно об авариях, не о катастрофах. Есть природные катастрофы - наводнения, тайфуны, цунами, вулканические извержения, засухи, лесные пожары... Они происходят везде, и не существует универсального способа предотвратить их. Но есть бедствия рукотворные, причинами которых глупость, небрежность, корысть - словом, человеческий фактор. Хотя, конечно, чрезвычайные ситуации у нас множатся не только от чьей-то халатности и воровства, влекущих сбои, поломки, разрушения. Имеются и обстоятельства, которые принято называть объективными. Изношенность коммунальной инфраструктуры в российских городах и поселках составляет в среднем от 53 до 65 процентов. Около 30 процентов основных фондов жилищно-коммунального хозяйства уже полностью выработали свой ресурс. Только на полное восстановление коммунальных котельных требуется более 120 миллиардов рублей, на замену ветхих сетей теплоснабжения - 180 миллиардов.

Зимние холода в российских регионах неизменно испытывают на прочность коммунальное хозяйство

Обязанность обеспечивать нормальную работу инженерных систем возложена на органы местного самоуправления. Из их бюджетов должны финансироваться модернизация основных фондов, замена отслужившего свой век оборудования и т.п. Но скудость ресурсов превращает эту задачу в благое пожелание. Основные фонды небольших городов и поселков фактически не модернизируются. Темпы нарастания износа составляют 2-3 процента в год. Те же тепловые трассы изношены на 70 процентов. Техническое обновление коммунальной сферы - об этом муниципальные власти пока могут только мечтать.

Ликвидация последствий любого сезонного бедствия неизменно сопровождается поиском виноватых. Например, наказать какого-нибудь чиновника за плохую уборку города от снега. Звучат и более радикальные предложения - увольнять самих мэров тех городов, где плохо убирают снег. "Уволить одного - и остальные сразу подтянутся, возьмут ситуацию на контроль". Эксперты, однако, считают, что, прежде чем увольнять мэров, стоит уточнить нормативы уборки снега. "Сейчас положено убирать последствия снегопада с улиц в течение четырех дней, - говорит председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. - При этом чистка до асфальта необязательна - допускается до 5-10 сантиметров снега и на проезжей части, и на тротуарах. Но весьма проблематично подсчитать, сколько снега было, сколько убрали, а сколько растаяло".

Предложения "строже спрашивать" за подготовку к зиме, как и авральная озабоченность состоянием теплотрасс, носят сезонный характер. Обычно они раздаются либо с наступлением первых осенних холодов, либо когда от мороза уже где-нибудь лопнули трубы. Так, в октябре 2014 года в Госдуму был внесен законопроект о персональной ответственности чиновников за теплоснабжение. Документ лег под сукно, а с наступлением весны о нем вообще забыли.

Оргвыводы в отношении губернаторов, заморозивших регион, делаются редко и почти никогда не бывают суровыми. В этом есть свой расчет, и он основан на понимании психологии масс. Сознание того, что существует человек, который ответит за тьму и холод в их квартирах, действует на граждан просветляюще и согревающе. Лишать их такого "энергоресурса" никто не спешит. Главу региона лучше все-таки поберечь до того момента, когда давление в котле социального недовольства станет совсем угрожающим. Вот тогда и наступит время сорвать крышку, чтобы выпустить пар.

Другая подготовка к зиме требует радикального обновления всего теплового хозяйства, изношенного дотла

От поспешной замены глав замерзающих регионов удерживает и отчетливое понимание, что после того как губернатор будет снят с занимаемой должности, энергетический кризис на вверенной ему территории вряд ли тотчас же будет преодолен. Да и потом... Если причина сбоев в энергоснабжении где-нибудь, неважно где - низкий уровень политического руководства и "преступная халатность" лично губернатора, то почему в соседних регионах подчас не многим благополучнее? Почему и там гаснет свет, стынут в домах батареи?

Уволить можно кого угодно, но другая подготовка к зиме сейчас невозможна. Другая требует радикального обновления всего теплового хозяйства, изношенного дотла и ставшего постоянным источником сезонных происшествий - тех самых, когда в разгар холодов без тепла остаются тысячи людей, у которых какая погода на дворе, такая и в доме.