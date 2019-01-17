С 1 января в России стартовала "мусорная" реформа. Согласно ей ответственность за вывоз и переработку твердых коммунальных отходов (ТКО) в субъектах РФ берет на себя одна компания - единый региональный оператор. На подготовку к новой системе обращения с мусором давалось три года, но ее реализацию в ряде регионов ДФО, воспользовавшись данной Госдумой отсрочкой, отложили еще на год.

Новая схема обращения с отходами предполагает раздельный сбор мусора. Но приучить к нему дальневосточников все еще проблематично. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Не хватает полигонов

В конце прошлого года правительство Хабаровского края заключило соглашение с региональным оператором ООО "Хабавтотранс ДВ". Однако в начале января стало известно, что приступить к работе ему не удастся.

- Причиной стали многочисленные противоречия, с которыми уже столкнулся регоператор. К примеру, в некоторых населенных пунктах из-за неурегулированности тарифов могло произойти удорожание услуги. Мы также оценили уровень информированности населения, и он оказался недостаточным, что однозначно привело бы к проблемам при введении новой системы, - сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Но основная сложность, по словам чиновника, заключается в нехватке лицензированных мусорных полигонов. Их в регионе только два, но туда, согласно правилам, должны свозить отходы со всего края. А его площадь, между прочим, 788 тысяч квадратных километров. Именно из-за транспортных расходов цены на вывоз мусора могли резко подскочить. Поправки в закон, внесенные депутатами Государственной думы в конце декабря, позволяют оборудовать временные места накопления отходов рядом с населенными пунктами. В 2019-м министерству предстоит зарегистрировать 80 таких площадок. Если вдуматься, это значит, что количество свалок в регионе увеличится, и лишь спустя несколько лет, по словам Тюрина, "на них могут быть построены объекты сортировки, переработки или захоронения".

С аналогичной проблемой столкнулись в соседней Еврейской автономной области. Как отметил губернатор региона Александр Левинталь, в ЕАО пока нет необходимой для реализации новой схемы инфраструктуры.

Разработанная в Забайкалье территориальная схема по обращению с ТКО оказалась нежизнеспособной: в крае только один полигон соответствует всем стандартам и требованиям

На год "мусорную" реформу отложили в Забайкалье.

Разработанная территориальная схема по обращению с ТКО оказалась нежизнеспособной. Сейчас в крае существует лишь один полигон, который соответствует всем стандартам и требованиям, - в Краснокаменском районе. По факту же Забайкалью нужно семь таких мест. Но выбранный в прошлом году региональный оператор даже не смог определить, где их возможно разместить. Ясно было лишь одно, что тарифы с 1 января существенно вырастут.

- Я не могу допустить, чтобы забайкальцы платили по повышенному тарифу за вывоз мусора, при этом условия для перехода на новую систему обращения с коммунальными отходами в регионе не созданы, - подчеркнул глава Забайкалья Александр Осипов.

Мусор - с человека, плата - с "квадрата"

Что делать с мусором, не знают и в Амурской области. Здесь реформу отложили до 1 апреля. По мнению общественников и предпринимателей, нормативы накопления отходов, установленные региональным министерством ЖКХ на основании данных муниципалитетов, не соответствуют фактическим объемам. Реальный объем ТКО рабочие группы замерят до 20 января.

- В правительстве области проведут анализ полученных данных. И, возможно, нормативы будут пересмотрены, - пояснила председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональных и внешнеэкономических связей области Ольга Петайчук.

Кроме того, предстоит определиться со способом начисления платы за вывоз мусора. Пока в регионе намерены брать 4,6 рубля за каждый квадратный метр жилплощади. Однако людям такой подход не нравится.

- Это очень странная система. Я живу одна в двухкомнатной квартире и создаю гораздо меньше мусора, чем семья из трех человек в "однушке". Но платить я должна буду больше! - высказывает недоумение местная жительница Татьяна Никифорова.

А вот в Сахалинской области, несмотря на похожие сложности, кота за хвост решили не тянуть. Проблемы, заявили чиновники, будут решать "по ходу пьесы".

- В 2019 году была переформатирована система вывоза мусора. Сегодня мы можем говорить, что наш регион с этой первой задачей успешно справился, - заявил заместитель председателя правительства островного региона Владимир Сидоренко.

На вопрос населения о подушевой, а не "поквадратной" оплате власти дают туманный ответ о возможной корректировке схемы в будущем.

В то же время в островном регионе, как и в большинстве других, не хватает мусорных полигонов. В госреестр занесены всего две свалки. Одна из них уже исчерпала свои ресурсы. Находится она в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, а количество мусора на ней при отсутствии переработки только растет. К примеру, один лишь Сахалин "производит" 300 тысяч тонн отходов в год, более трети которых приходится на долю Южно-Сахалинска. При этом новый полигон, построенный в районе карьера Известковый, предназначен для размещения отсортированных и брикетированных отходов. А инфраструктуры для первичной обработки твердого коммунального мусора сегодня не существует даже в виде котлована.

Утром - стулья, вечером - деньги

В Магаданской области реформа, как и положено, стартовала 1 января. Однако здесь тоже нет соответствующих предприятий по сортировке и переработке мусора, а создание их - в туманной перспективе.

Проект строительства мусороперерабатывающего завода предложил мэрии Магадана представитель торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Александр Шумкин.

- Примерная стоимость предприятия для Магадана - семь-восемь миллиардов рублей. Под строительство необходим земельный участок площадью десять гектаров. На данный момент имеется два потенциальных инвестора. А сам завод начнет приносить доход в полном объеме уже через три года, - рассказывал во время презентации в октябре прошлого года Александр Шумкин.

Уровень информированности населения об изменениях системы обращения с ТКО недостаточен, и это приводит к проблемам при проведении реформы

Однако пока столь нужное предприятие - только планы на бумаге. И в области признаются, что для его строительства надеются не только на инвесторов, но и на помощь федерального бюджета.

Откуда брать деньги на возведение необходимой инфраструктуры не понимают и в Якутии. Согласно информации республиканского правительства сейчас на территории региона требованиям законодательства соответствуют лишь семь мусорных свалок из 471.

По предварительным оценкам, для создания нормальной системы обращения с ТКО на всей территории республики нужно построить 399 объектов комплексной обработки и размещения отходов, 32 мусороперегрузочные станции, закупить 868 единиц мусоровозной техники и обустроить 13725 мест сбора отходов. На все это, по предварительным расчетам, потребуется 12 миллиардов рублей.

И лишь Камчатский край вошел в число немногих регионов, которые подготовились к новой схеме заблаговременно. В Петропавловске-Камчатском систему внедрили в 2017 году, в Елизове и Вилючинске она заработала год назад. В этом году реформа коснется всех районов края. Шесть месяцев назад в регионе открылся первый мусороперерабатывающий завод. К моменту выхода на полную мощность на предприятии будут не просто сжигать отходы, а сортировать их и выпускать продукцию вторичной переработки.

Комментарий

Владимир Гутенев, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка", депутат Госдумы РФ:

- В целом ряде регионов мы видим неадекватные нормативы образования отходов на одного человека. В некоторых субъектах - это 250-300 килограммов в год, в некоторых - 500-600. Кроме того, наблюдаются не вполне обоснованные попытки установить для ряда организаций, в том числе и учебных, явно завышенные тарифы по образованию мусора. На наш взгляд, чрезвычайно важно еще раз внимательно оценить как эффективность самих территориальных схем обращения с отходами, так и целесообразность расчета тарифов. Возможно, следует вернуться к созданию в ряде случаев межрегиональных территориальных схем, а тарифы определять исходя не из площади жилых помещений, а из числа проживающих людей в том или ином объекте жилья: загородном доме, коттедже, квартире.