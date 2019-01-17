С 1 января увеличена на 25 процентов фиксированная выплата неработающим пенсионерам по старости и инвалидности, проживающим в сельской местности и имеющим 30 лет сельского стажа. Список профессий, должностей, специальностей, дающих право на это, утвердило правительство Российской Федерации постановлением №1440 от 29 ноября 2019 года.

У читателей "РГ" такая новация вызвала немало вопросов. На самые актуальные ответила начальник управления Отделения ПФР по Хабаровскому краю Елена Андрусенко.

У нас с мужем на двоих 62 года общего стажа. Раньше был у нас колхоз, потом совхоз, затем ферма. Пять лет мы уже не работаем. С какого месяца начнем получать пенсию с надбавкой?



Василий Семенович и Любовь Андреевна, с. Кукан, Хабаровского района.



Елена Андрусенко: С начала года страховые пенсии увеличатся на 7,05 процента в результате индексации. Плюс дополнительно с 1 января вы будете получать по 1333,6 рубля, что составляет 25 процентов фиксированной выплаты.

Я 30 лет проработала ветеринаром на свиноферме в селе Некрасовка. Сейчас живу с детьми в Хабаровске. Буду ли я получать новую прибавку к пенсии?



Ольга Леонидовна, Хабаровск.



Елена Андрусенко: Вам бы начислили ее, если бы вы продолжали жить в сельской местности. Это одно из основных условий. Проживание в городе такого права не дает. Поэтому увеличения фиксированной выплаты не будет.

Положена ли моему мужу прибавка к пенсии? Он всю жизнь проработал в рыболовецких колхозах. Стаж 30 лет, но в трудовой книжке записано только 25. Остальные годы он работал по договору.



Анна Тимофеевна, с. Арсеньево Нанайского района.



Елена Андрусенко: Если у вашего супруга есть 30 лет стажа в рыболовецком колхозе, то пенсию ему пересчитают, и он будет получать дополнительно к ней 25 процентов фиксированной выплаты. Но для этого нужно принести в Пенсионный фонд договор, чтобы зафиксировать пять лет недостающего стажа. Сделать это можно в любое время до конца 2019 года. Пенсия будет пересчитана с момента начала действия закона, то есть с 1 января 2019 года. Если обращение поступит позже, например, в январе 2020-го, тогда перерасчет будет сделан с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Я прописан у сына в поселке Переяславка, но живу в своем доме в селе Георгиевка. Сюда же почтальон приносит мне пенсию. Меня будут считать жителем села или поселка городского типа? Положена ли мне сельская прибавка к пенсии?



Алексей Петрович, с. Георгиевка района имени Лазо.



Елена Андрусенко: Для Пенсионного фонда вы - сельский житель, так как постоянно находитесь в селе и пенсию получаете там же, по фактическому месту проживания. Следовательно, вы имеете право на повышенную фиксированную выплату к пенсии.

Я трудился механизатором в овощеводческой бригаде в совхозе. Имею 33 года стажа. Сейчас не работаю, сил хватает только на огород. Живу в своем доме в поселке Хор. Ждать ли мне увеличения пенсии?



Николай Степанович, поселок Хор района имени Лазо.



Елена Андрусенко: Пенсию вам проиндексируют с 1 января на 7,05 процента. Но сельскохозяйственная прибавка вам не положена, потому что обязательным требованием является проживание в сельской местности на момент ее назначения. Хор считается поселком городского типа. В списке населенных пунктов, относящихся к сельской местности, перечисленных во втором разделе "Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления" (ОКАТО), его нет.

Кстати, в районе имени Лазо такая же ситуация с поселками Переяславка и Мухен, в Хабаровском районе - с поселком Корфовский. Права на сельскую надбавку у их жителей - неработающих пенсионеров - не будет, даже при наличии 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

Я всю жизнь проработала учителем в родном селе. Обрадовалась, узнав про прибавку к пенсии сельским труженикам. Положена ли она педагогам? У меня 40 лет стажа.



Татьяна Ивановна, с. Полетное района имени Лазо.



Елена Андрусенко: Право на 25-процентную надбавку имеют лица с определенными профессиями, работавшие на некоторых должностях и по конкретным специальностям в колхозах и совхозах, крестьянских и фермерских хозяйствах, в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Профессия педагога в этот перечень не входит. Но профессиональный стаж учитывается при досрочном назначении пенсии.

По всем критериям я могу претендовать на прибавку к пенсии за сельский труд. Но уволилась только в декабре 2018 года. Будет ли мне прибавка с января 2019-го?



Ирина Николаевна, с. Лермонтовка, Бикинский район.



Елена Андрусенко: Увеличение будет, пенсию пересчитаем с 1 января, но немного позже. В Пенсионный фонд сведения от вашего работодателя за декабрь поступят в январе, и вы будете еще в списке работников. Только в феврале придут сведения за январь, уже без вашей фамилии. После этого вам пересчитают пенсию с учетом всех прошедших индексаций, в том числе с 25-процентной надбавкой за работу в сельском хозяйстве. Вы получите ее в марте с доплатами за январь и февраль.

Если вы снова устроитесь на работу, то об этом необходимо будет уведомить Пенсионный фонд, подав соответствующее заявление. Выплата надбавки и проведение последующих индексаций будут приостановлены.

О льготном периоде назначения пенсии

Мой муж родился 6 января 1959 года. По новому закону он должен выйти на пенсию в июле 2019-го, но знакомая сказала, что те, у кого день рождения выпадает на новогодние праздники, выйдут на пенсию по-старому, то есть в 60 лет, а не в 60 с половиной. Это правда?



А.М., Хабаровск



Елена Андрусенко: Вы правильно поняли новый закон, а подруга - нет. Право выйти на пенсию по старым правилам (мужчинам - в 60 лет, женщинам - в 55) осталось только за теми, у кого оно возникло до 1 января 2019 года. Затем вступает в силу новый порядок - поэтапное повышение возраста выхода на пенсию: ежегодно плюс один год в течение десяти лет. Но ваш супруг попадает в категорию, для которой действует двухлетний льготный период, дающий право на назначение страховой пенсии на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Поэтому ему пенсия может быть назначена не в 61 год, а в 60 лет и шесть месяцев, то есть 6 июля 2019-го. Эта льгота предусмотрена для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства, - женщин 1964-1965 и мужчин 1959-1960 годов рождения.

Важно

Если вы пенсионер, проживающий в сельской местности, и у вас точно есть 30 лет сельского стажа, но в январе прибавку к пенсии не получили, то в любое удобное время в течение года приходите в Пенсионный фонд с документами для перерасчета. Он будет произведен с 1 января.

Справка



Населенные пункты, относящиеся к сельской местности, перечислены во втором разделе "Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления" (ОКАТО). Посмотреть его можно на официальном интернет-портале Росстата в разделе "Открытые данные".