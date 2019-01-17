На камчатском вулкане Шивелуч началось извержение

С ночи четверга вулканологи регистрируют извержение на вулкане Шивелуч.

"Ночью можно наблюдать схождение раскаленных лавин по склону активного купола", - сообщил начальник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук.

Активность исполина фиксируют с декабря прошлого года. Практически каждый день Шивелуч выбрасывает столбы пепла. Ученые не исключают, что извержение может быть очень мощным.

Справка "РГ"



Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.