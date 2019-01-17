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17.01.2019 05:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На камчатском вулкане Шивелуч началось извержение

Текст: Юлия Гарднер

С ночи четверга вулканологи регистрируют извержение на вулкане Шивелуч.

"Ночью можно наблюдать схождение раскаленных лавин по склону активного купола", - сообщил начальник Камчатской вулканостанции Юрий Демянчук.

На острове Кутиноэрабу в Японии началось извержение вулкана

Активность исполина фиксируют с декабря прошлого года. Практически каждый день Шивелуч выбрасывает столбы пепла. Ученые не исключают, что извержение может быть очень мощным.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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