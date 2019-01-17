В Амурске снявшего скандальный ролик блогера не привлекут за клевету

Руководители правоохранительных органов Амурска станут защищать свои честь и достоинство в суде самостоятельно. Об этом стало известно в четверг. Уголовное дело по статье о клевете в отношении блогера, сообщившего о присутствии местных силовиков на похоронах криминального авторитета, возбуждаться не будет. Напомним, история началась с публикацией видеозаписи на сайте блогера Михаила Светлова, где показаны похороны умершего в Амурске авторитетного предпринимателя "Зарубы", в миру - Юрия Зарубина. Видеозапись сделана местным блогером Виктором Торопцевым, который и переслал ее приятелю.

Видеосъемка из дальневосточного Амурска в интернете появилась неделю назад. Велась запись 8-го января. С расстояния примерно в полкилометра видна длинная похоронная процессия в несколько сотен человек и несколько десятков машин. Отчетливо видно, что люди впереди несут гроб и часто меняются, что понятно - холодно, скользко и тяжело. Именно это и только это, подчеркнем, видно на записи. Фигурки людей на фоне заснеженного городского ландшафта - не более трех миллиметров, только по движению можно угадать, что это - люди. Лица не видны. Примерно так выглядят научные фильмы о жизни муравьев. Если бы это было "немое" кино, никакой другой информации зритель бы не получил - ну, кого-то хоронят.

Но есть голос за кадром. И от этого голоса мы узнаем, что в последний путь провожают так называемого "вора в законе" Зарубу. Траурную процессию охраняет полиция, дорогу перекрыли наряды ГАИ, а гроб с телом несут глава УВД по Амурскому району и городской прокурор.

Поэтому не стоит удивляться, что полицейский и прокурорский начальники посчитали себя оскорбленными. Можно, конечно, обсуждать и спорить, надо ли было вообще людям с большими звездами на погонах обращать внимание на подобный "компромат"? Криминальных лидеров хоронят как минимум раз в полгода. Они - всегда успешные бизнесмены и знакомы с влиятельными чиновниками, в том числе и с правоохранителями. И на таких печальных мероприятиях действительно присутствуют оперативники - следят за ситуацией. Но, видимо, руководителей правоохранительных органов возмутила интерпретация события - прозвучал недвусмысленный намек на их тесную связь с криминалом. И они потребовали сатисфакции от распространителей, по их мнению, лжи.

Вскоре местному суду в рамках гражданского судопроизводства предстоит разобраться в этом деле. Привлекать к уголовной ответственности блогера не станут.