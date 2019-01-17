В Амурске снявшего скандальный ролик блогера не привлекут за клевету

Новости

Названы самые популярные у белорусских и российских туристов страны 17:00
В России разработана система предсказания ДТП 17:00
Обвиненный в плагиате Александр Ревва выиграл суд 16:59
Немецкий гробовщик оштрафован за "нарушение покоя мертвых" 16:57
В порту Темрюк при погрузке угля затонул буксир "Прибой" 16:57
Путин довез Вучича на своем лимузине 16:56
МЧС назвало возможную причину пожара в бизнес-центре в Перми 16:50
На юге Петербурга загорелась типография 16:44
Видео: чемпион мотогонок Марк Маркес промчался по горному серпантину 16:44
Найденная в Крыму усадьба Манитра станет музеем под открытым небом 16:42
Вышли трейлер и фичуретка второго сезона безумного сериала "Хэппи" 16:42
Исследование: Каждый десятый латиноамериканец живет за чертой бедности 16:41
Facebook удалил 512 страниц и аккаунтов, связанных с Россией 16:39
Бразильский Национальный музей открывает первую выставку после пожара 16:38
Лунатик на утро обнаружил у своей девушки кольцо на пальце 16:28
Владимир Мединский возмутился критикой в адрес фильма "Т-34" 16:27
В Болгарии руководители скрыли в декларациях доходы любовниц 16:20
В Польше суд признал неконституционным "антибандеровский" закон 16:14
В Польше судят неонацистов 16:14
Toyota начинает продажи "стильного" Land Cruiser Prado 16:14
Аэропорт Минска и московский Шереметьево признаны одними из самых пунктуальных 16:00
Путин и Вучич почтили память воинов-освободитетелей Белграда 15:55
Три человека получили ранения на пожаре в университете Лиона 15:51
Шнуров выложил топлес-фото с молодой женой 15:46
Британский парламент проголосует по альтернативному Brexit 29 января 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 15:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Амурске снявшего скандальный ролик блогера не привлекут за клевету

Текст: Михаил Фалалеев
Руководители правоохранительных органов Амурска станут защищать свои честь и достоинство в суде самостоятельно. Об этом стало известно в четверг. Уголовное дело по статье о клевете в отношении блогера, сообщившего о присутствии местных силовиков на похоронах криминального авторитета, возбуждаться не будет. Напомним, история началась с публикацией видеозаписи на сайте блогера Михаила Светлова, где показаны похороны умершего в Амурске авторитетного предпринимателя "Зарубы", в миру - Юрия Зарубина. Видеозапись сделана местным блогером Виктором Торопцевым, который и переслал ее приятелю.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Видеосъемка из дальневосточного Амурска в интернете появилась неделю назад. Велась запись 8-го января. С расстояния примерно в полкилометра видна длинная похоронная процессия в несколько сотен человек и несколько десятков машин. Отчетливо видно, что люди впереди несут гроб и часто меняются, что понятно - холодно, скользко и тяжело. Именно это и только это, подчеркнем, видно на записи. Фигурки людей на фоне заснеженного городского ландшафта - не более трех миллиметров, только по движению можно угадать, что это - люди. Лица не видны. Примерно так выглядят научные фильмы о жизни муравьев. Если бы это было "немое" кино, никакой другой информации зритель бы не получил - ну, кого-то хоронят.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
МВД опровергло участие в похоронах криминального авторитета в Амурске

Но есть голос за кадром. И от этого голоса мы узнаем, что в последний путь провожают так называемого "вора в законе" Зарубу. Траурную процессию охраняет полиция, дорогу перекрыли наряды ГАИ, а гроб с телом несут глава УВД по Амурскому району и городской прокурор.

Поэтому не стоит удивляться, что полицейский и прокурорский начальники посчитали себя оскорбленными. Можно, конечно, обсуждать и спорить, надо ли было вообще людям с большими звездами на погонах обращать внимание на подобный "компромат"? Криминальных лидеров хоронят как минимум раз в полгода. Они - всегда успешные бизнесмены и знакомы с влиятельными чиновниками, в том числе и с правоохранителями. И на таких печальных мероприятиях действительно присутствуют оперативники - следят за ситуацией. Но, видимо, руководителей правоохранительных органов возмутила интерпретация события - прозвучал недвусмысленный намек на их тесную связь с криминалом. И они потребовали сатисфакции от распространителей, по их мнению, лжи.

Вскоре местному суду в рамках гражданского судопроизводства предстоит разобраться в этом деле. Привлекать к уголовной ответственности блогера не станут.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин довез Вучича на своем лимузине
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Facebook удалил 512 страниц и аккаунтов, связанных с Россией