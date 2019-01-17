В Якутии горожан от мороза спасают теплые остановки

Новости

Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 19:57
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем 19:49
США заявили о возможности спасти ДРСМД 19:31
Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра 19:23
Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников 19:17
Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 19:08
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге 19:08
Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи 18:59
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами 18:43
Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений 18:36
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета 18:35
В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками 18:35
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 18:31
Под Калининградом на пляж вынесло немецкую торпеду времен войны 18:22
Под Саратовом подростков заподозрили в насилии в отношении сверстницы 18:18
Сербский президент подарил Путину щенка овчарки 18:16
"Победа" перестанет летать за границу из Санкт-Петербурга 18:13
Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новой экранизации сказки "Ведьмы" 18:07
Актера из сериала "Глухарь" Ефременкова обвинили в изнасиловании 18:05
Учительница из Тольятти рассказала, почему ударила школьницу 18:05
Видео: Как дать елке вторую жизнь 18:03
Жители Сербии встретили Путина аплодисментами 17:56
Новые американские корабли прибрежной зоны назвали бесполезными 17:56
Лимузин "Волга-Кортеж" выставили на продажу за 4 млн рублей 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 20:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ожидание с комфортом

В Якутии горожан от мороза спасают теплые остановки
Текст: Владимир Таюрский ("Российская газета", Якутск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Власти города Нерюнгри решили по примеру Якутска строить теплые автобусные остановки. В ближайшее время планируется открыть семь таких павильонов.
Фото: iStock
В Якутии спортсмен пробежал 50 километров в 60-градусный мороз

Сам климат обязывает муниципальные власти заботиться о том, чтобы не заморозить пассажиров. Решение нашли на ниве муниципально-частного партнерства. В 2014 году в Якутске открыли первую теплую остановку, на содержание которой из городской казны не потребовалось ни копейки. Более того, партнерам муниципалитета она стала приносить прибыль. Здесь в одном павильоне были совмещены зал ожидания автобусов и салон сотовой связи. Сейчас таких павильонов в городе 24. Как правило, они размещены в местах, где пересекаются несколько автобусных маршрутов, и потому там всегда людно. В зависимости от того, какое предприятие построило объект, с ним соседствуют магазины, салоны связи, офисы микрокредитных организаций, киоски.

Сами залы, как правило, невелики. В них обязательно предусмотрены несколько кресел, камеры видеонаблюдения, мониторы для отслеживания движения автобусов, кнопка вызова полиции, аптечка, розетки для зарядки телефонов. Большинство остановок оборудованы банковскими терминалами, а на многих установлены кофейные автоматы. Туда бы еще теплые туалеты - не только в комфорте ждать автобус, но жить можно. Впрочем, в мэрии Якутска обещают, что за этим дело тоже не станет.

Теперь пробная остановка есть и в Нерюнгри. Правда, не всем горожанам нравится, что она совмещена с точкой общепита, но у построившего ее предпринимателя именно такой профиль работы. Городские власти сообщили, что следующие семь остановок будут соседствовать с магазинами.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году