В Якутии горожан от мороза спасают теплые остановки

Власти города Нерюнгри решили по примеру Якутска строить теплые автобусные остановки. В ближайшее время планируется открыть семь таких павильонов.

Сам климат обязывает муниципальные власти заботиться о том, чтобы не заморозить пассажиров. Решение нашли на ниве муниципально-частного партнерства. В 2014 году в Якутске открыли первую теплую остановку, на содержание которой из городской казны не потребовалось ни копейки. Более того, партнерам муниципалитета она стала приносить прибыль. Здесь в одном павильоне были совмещены зал ожидания автобусов и салон сотовой связи. Сейчас таких павильонов в городе 24. Как правило, они размещены в местах, где пересекаются несколько автобусных маршрутов, и потому там всегда людно. В зависимости от того, какое предприятие построило объект, с ним соседствуют магазины, салоны связи, офисы микрокредитных организаций, киоски.

Сами залы, как правило, невелики. В них обязательно предусмотрены несколько кресел, камеры видеонаблюдения, мониторы для отслеживания движения автобусов, кнопка вызова полиции, аптечка, розетки для зарядки телефонов. Большинство остановок оборудованы банковскими терминалами, а на многих установлены кофейные автоматы. Туда бы еще теплые туалеты - не только в комфорте ждать автобус, но жить можно. Впрочем, в мэрии Якутска обещают, что за этим дело тоже не станет.

Теперь пробная остановка есть и в Нерюнгри. Правда, не всем горожанам нравится, что она совмещена с точкой общепита, но у построившего ее предпринимателя именно такой профиль работы. Городские власти сообщили, что следующие семь остановок будут соседствовать с магазинами.