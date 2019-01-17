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17.01.2019 09:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Арктику расконсервируют

В Якутии готовятся к масштабному промышленному освоению Севера
Текст: Владимир Таюрский (Якутск)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7766 (8)
В Якутии появилось новое министерство - по развитию Арктики и делам народов Севера. До сей поры поддерживать жизнь в Арктической зоне пытались точечно: подбадривали бюджетными зарплатами оленеводов, закупали оснащение для рыбаков, где-то строили школы и другие объекты, в самые труднодоступные села направляли вездеходы… Однако роста хоть чего-нибудь при этом не наблюдалось. В лучшем случае проблемы консервировались. Новому ведомству поручено развивать Арктику комплексно.
Фото: iStock Оленеводство на Севере останется как традиционная отрасль хозяйствования коренного населения, но драйвером развития Арктики станет добывающая промышленность. Фото: iStock
Оленеводство на Севере останется как традиционная отрасль хозяйствования коренного населения, но драйвером развития Арктики станет добывающая промышленность. Фото: iStock

Обосновывая создание министерства, глава республики Айсен Николаев отметил: если число жителей Якутии в целом возрастает, то население арктических улусов с 2010 года уменьшилось почти на восемь процентов. За эти годы на треть стало меньше людей, занимающихся оленеводством, а поголовье домашних оленей сократилось почти на четверть. Арктика пустеет.

- Наскоками, точечными мерами нам ее не поднять! Масштаб задач требует абсолютно нового уровня и качества управления, - заявил Николаев.

Фото: iStock
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Министерство создается не на пустом месте. У него был предшественник - Госкомитет по делам Арктики. Но эта структура сузила свои функции до регулирования дел в оленеводстве и рыболовстве. Теперь решать проблемы оленеводов станет региональный минсельхоз. Все, что связано с рыбой, передали в ведение минэкологии. А новое ведомство заниматься этими отраслями не будет вообще.

- Наша задача - создавать все условия для привлечения инвестиций, помогать бизнесу в продвижении и реализации крупных инвестпроектов. В Арктике должно возродиться и развернуться масштабное промышленное производство, - подчеркнул Айсен Николаев.

Первым делом предстоит наладить транспортное сообщение. Речь идет о реконструкции морского порта Тикси, Зеленомысского речного порта, а также Жатайского судоремонтно-судостроительного завода, где будут модернизировать и строить суда класса "река-море". Планируется создание аэропортов, вертолетных площадок, причалов, опорной сети дорог. Некоторые работы получили финансирование и начаты.

Одновременно в эти края будут заходить и уже заходят крупные недропользователи. Здесь богатейшие запасы алмазов, редкоземельных металлов, серебра, золота и других природных ресурсов. По предварительным подсчетам, потребность в средствах для реализации арктических инвестиционных проектов до 2032 года превысит 675 миллиардов руб­лей.

Новое якутское министерство будет создавать условия для привлечения инвестиций, помогать бизнесу в продвижении и реализации крупных инвестпроектов

- Знаю, у людей возникают вопросы относительно того, как подобные глобальные планы помогут поднять благосостояние местных жителей, обычных оленеводов, рыбаков, охотников, - отметил руководитель нового ведомства Александр Саввинов. - Надо понять, что без промышленного освоения территории в любом случае ничего не выйдет. Оно даст толчок всему. В том числе обеспечит возможности трудоустройства - кто-то пойдет шахтером, кто-то нефть качать. Рабочие места появятся. А пока там трудятся в основном женщины-бюджетницы да мужики что-то приносят с охоты. Всё!

Впрочем, по его словам, до массового открытия рабочих мест еще надо дожить. Да и не собираются местные власти силком перетягивать оленеводов в промышленность: традиционные отрасли надо сохранять, иначе целые народы попросту исчезнут. Как пояснил Саввинов, в первую очередь надо определиться с тем, как извлечь максимальную выгоду для региона и его населения из промышленного освоения Севера:

- В программах всех региональных министерств и ведомств должны быть разработаны отдельные арктические разделы. На этой основе предстоит до июня подготовить комплексную программу развития Арктики, в которую будет включено все, от экономики до благоустройства северных сел.

Фото: РИА Новости
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Александр Саввинов не скрывает, что ситуация в арктических улусах сейчас очень тяжелая. Безработица зашкаливает - она там в три раза выше, чем в среднем по республике.

- И в то же время предпринимательство развито очень слабо, хотя все северяне по духу - предприниматели. Они даже картофель умудряются выращивать в теплицах. Но когда рыбаки живут там, а конкурсы на рыболовецкие участки проводятся в Якутске, и выигрывают их столичные предприятия, это, конечно, отбивает руки. Подобные схемы надо менять, и мы станем этим заниматься. Вообще, наше министерство будет "всеядным". Все инвестиционные и инфраструктурные проекты, независимо от ведомственности, все проблемы и пути их решения окажутся в сфере нашего внимания, - подчеркнул министр в беседе с корреспондентом "РГ".

Если без лукавства, то и в прежние годы немало говорили о развитии Арктики. Не получалось. Да и что могло получиться, если доступные ресурсы республики в этих краях были представлены 150 тысячами оленей и пятью-шестью тысячами тонн вылавливаемой ежегодно рыбы. Несколько не самых крупных недропользователей погоды не делали. Как отметил Александр Саввинов, сейчас экономическая ситуация в регионе меняется кардинально, и этим нельзя не воспользоваться.

Кстати

Сейчас в Арктическую зону страны входит пять улусов Якутии, расположенных вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Однако правительство республики уже несколько лет добивается включения в этот список еще восьми северных районов с точно таким же тяжелым климатом. Логика местных властей понятна: федеральный центр сейчас уделяет повышенное внимание Арктике, а не просто Северу. Именно туда будут вливаться большие деньги. Добиться того, чтобы на всех картах регион был представлен не пятью, а 13 арктическими районами, тоже поручено новому министерству.

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