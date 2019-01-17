В Забайкалье 27 человек пойдут под суд за создание игорных клубов

В Забайкалье следователи завершили уголовное дело о незаконной организации сети подпольных игорных клубов. Перед судом предстанут 27 человек.

Обвиняемые создали сеть таких заведений в Чите, Краснокаменске, а также поселках Забайкальск и Агинское. В течение трех лет они работали под видом пивных баров и интернет-кафе. Попасть туда могли только постоянные клиенты.

"Таким образом была организована работа девяти нелегальных игорных клубов. Общая сумма незаконно полученного дохода составила более 30 миллионов рублей", - сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Всем обвиняемым также вменяют отмывание денег и организацию преступного сообщества.