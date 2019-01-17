Во Владивостоке стартует Всероссийский театральный марафон

Крупнейшее событие Года театра - Всероссийский театральный марафон стартует во Владивостоке 18 января. Дальневосточная столица станет отправной точкой, а затем небывалая культурная эстафета - от театра к театру, из города в город - охватит все 85 регионов России.

Организаторы марафона объясняют, что первые гастроли начнутся уже после церемонии открытия: Приморский драматический театр покажет свои спектакли на сцене Хабаровского музыкального театра. Затем Хабаровский театр драмы отправится в Южно-Сахалинск, а артисты Чеховского центра Южно-Сахалинска выступят в Петропавловске-Камчатском. Марафон завершится в конце года в Калининграде. Весь год ведущие театры России - музыкальные, драматические, ТЮЗы - будут гастролировать по стране.

В рамках открытия марафона к 100-летию Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова покажут восемь спектаклей, в марафоне примет участие и проект Союза театральных деятелей "Лучшие спектакли - лауреаты фестиваля "Золотая маска" в регионах России".

Одним из главных событий Года театра станет VIII Театральная олимпиада, основной площадкой которой будет Санкт-Петербург. Более 150 спектаклей, 10 мастер-классов, 27 лекций и семь научных конференций пройдут на 50 площадках в семи регионах, включая Крым и Приморье. По прогнозам организаторов, принять участие в олимпиаде смогут 800 тысяч человек.

Гастролирующие артисты будут передавать специально разработанный символ Года театра принимающему региону. Что он их себя представляет, пока неизвестно, первыми его увидят как раз те, кто придет на открытие грандиозного проекта во Владивостоке.

Открыть театральный марафон в Приморье приедут около 150 ведущих театральных деятелей России. Как рассказала и.о. директора департамента культуры Приморья Анна Гоголева, среди них председатель Союза театральных деятелей РФ, любимый несколькими поколениями россиян актер и режиссер Александр Калягин, директор театра имени Е.Б. Вахтангова Кирилл Крок, ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, известные актеры Сергей Гармаш и Игорь Верник, балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа и многие другие. Откроют Год театра вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры России Владимир Мединский на торжественной церемонии на Приморской сцене Мариинского театра.

Основной темой красочного театрализованного действа станет история развития русского театра. В "Мариинке" выступит якутский театр "Олонхо", учащиеся владивостокского филиала Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой и артисты из театров Дальневосточного федерального округа.

Более 150 спектаклей, 10 мастер-классов, 27 лекций и семь научных конференций пройдут на 50 площадках в семи регионах, включая Крым и Приморье

В фойе Приморской сцены Мариинского театра пройдут выставки "История русского театра" и "Современная жизнь театров Дальнего Востока", 11 виртуальных "дверей" с экранами будут демонстрировать фильмы 11 театров - участников ДФО, а также будет работать интерактивная фотомозаичная станция, с помощью которой можно не только распечатать свой снимок, но и наклеить его на фотостену и стать участником создания общей картины под названием "Год театра".

Первым представлением станет во Владивостоке балет "Спящая красавица" Петра Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа с участием ведущих солистов Мариинки Кимина Кима и Екатерины Осмолкиной.