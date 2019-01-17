Во Владивостоке стартует Всероссийский театральный марафон

Новости

Путина у храма в Сербии встретили тысячи человек 21:28
Посольство РФ: Мы на связи с капитаном арестованного в Британии судна 21:26
Суд в Швейцарии снял арест с акций "Газпрома" 21:16
В Москве на парковке прогремел взрыв: погиб мужчина 21:09
Путин: Турция намерена выстраивать отношения с партнерами в Европе 21:08
Вышел ураганный первый трейлер "Джона Уика 3" с Киану Ривзом 20:55
Путин назвал создание армии Косово провокацией 20:55
Итальянский город распродает дома по одному евро 20:39
Geely показала флагманский купе-кроссовер 20:38
"Золотой бедуин" "Дакара" украсил победную коллекцию "КамАЗ-мастер" 20:17
Чувашский театр оперы и балета покорил зрителей Германии 20:03
Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 19:57
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем 19:49
США заявили о возможности спасти ДРСМД 19:31
Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра 19:23
Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников 19:17
Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 19:08
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге 19:08
Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи 18:59
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами 18:43
Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений 18:36
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета 18:35
В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками 18:35
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 18:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 20:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Спящая красавица уже не спит

Во Владивостоке стартует Всероссийский театральный марафон
Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7768 (10)
Крупнейшее событие Года театра - Всероссийский театральный марафон стартует во Владивостоке 18 января. Дальневосточная столица станет отправной точкой, а затем небывалая культурная эстафета - от театра к театру, из города в город - охватит все 85 регионов России.
Балет "Спящая красавица" впервые поставили в Мариинке. 18 января он открывает театральный марафон. Фото: Предоставлено Приморской сценой Мариинского театра Балет "Спящая красавица" впервые поставили в Мариинке. 18 января он открывает театральный марафон. Фото: Предоставлено Приморской сценой Мариинского театра
Балет "Спящая красавица" впервые поставили в Мариинке. 18 января он открывает театральный марафон. Фото: Предоставлено Приморской сценой Мариинского театра
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Эдуард Бояков рассказал о творческих планах МХАТа имени Горького

Организаторы марафона объясняют, что первые гастроли начнутся уже после церемонии открытия: Приморский драматический театр покажет свои спектакли на сцене Хабаровского музыкального театра. Затем Хабаровский театр драмы отправится в Южно-Сахалинск, а артисты Чеховского центра Южно-Сахалинска выступят в Петропавловске-Камчатском. Марафон завершится в конце года в Калининграде. Весь год ведущие театры России - музыкальные, драматические, ТЮЗы - будут гастролировать по стране.

В рамках открытия марафона к 100-летию Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова покажут восемь спектаклей, в марафоне примет участие и проект Союза театральных деятелей "Лучшие спектакли - лауреаты фестиваля "Золотая маска" в регионах России".

Одним из главных событий Года театра станет VIII Театральная олимпиада, основной площадкой которой будет Санкт-Петербург. Более 150 спектаклей, 10 мастер-классов, 27 лекций и семь научных конференций пройдут на 50 площадках в семи регионах, включая Крым и Приморье. По прогнозам организаторов, принять участие в олимпиаде смогут 800 тысяч человек.

Гастролирующие артисты будут передавать специально разработанный символ Года театра принимающему региону. Что он их себя представляет, пока неизвестно, первыми его увидят как раз те, кто придет на открытие грандиозного проекта во Владивостоке.

Фото: Наташа Разина
Валерий Гергиев выпустил новую версию оперы "Лючия ди Ламмермур"

Открыть театральный марафон в Приморье приедут около 150 ведущих театральных деятелей России. Как рассказала и.о. директора департамента культуры Приморья Анна Гоголева, среди них председатель Союза театральных деятелей РФ, любимый несколькими поколениями россиян актер и режиссер Александр Калягин, директор театра имени Е.Б. Вахтангова Кирилл Крок, ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский, известные актеры Сергей Гармаш и Игорь Верник, балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа и многие другие. Откроют Год театра вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец и министр культуры России Владимир Мединский на торжественной церемонии на Приморской сцене Мариинского театра.

Основной темой красочного театрализованного действа станет история развития русского театра. В "Мариинке" выступит якутский театр "Олонхо", учащиеся владивостокского филиала Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой и артисты из театров Дальневосточного федерального округа.

Более 150 спектаклей, 10 мастер-классов, 27 лекций и семь научных конференций пройдут на 50 площадках в семи регионах, включая Крым и Приморье

В фойе Приморской сцены Мариинского театра пройдут выставки "История русского театра" и "Современная жизнь театров Дальнего Востока", 11 виртуальных "дверей" с экранами будут демонстрировать фильмы 11 театров - участников ДФО, а также будет работать интерактивная фотомозаичная станция, с помощью которой можно не только распечатать свой снимок, но и наклеить его на фотостену и стать участником создания общей картины под названием "Год театра".

Первым представлением станет во Владивостоке балет "Спящая красавица" Петра Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа с участием ведущих солистов Мариинки Кимина Кима и Екатерины Осмолкиной.

Культура Театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Год театра
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году