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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эстафета длиною в год

Сто театров примут участие во Всероссийском театральном марафоне
Текст: Александр Форин (ДФО)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток №7767 (9)
Крупнейшее мероприятие Года театра - Всероссийский театральный марафон стартует во Владивостоке 18 января. Небывалая культурная эстафета - от театра к театру, из города в город - охватит все 85 регионов России.
Спектакль "Собачье сердце" Хабаровского театра драмы в рамках театрального марафона увидит сахалинский зритель. Фото: habdrama.ru Спектакль "Собачье сердце" Хабаровского театра драмы в рамках театрального марафона увидит сахалинский зритель. Фото: habdrama.ru
Спектакль "Собачье сердце" Хабаровского театра драмы в рамках театрального марафона увидит сахалинский зритель. Фото: habdrama.ru

- Гастролирующие артисты будут передавать специально разработанный символ Года театра принимающему региону, - отметили в оргкомитете марафона.

Откроет грандиозный проект балет "Спящая красавица" Петра Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа с участием ведущих солистов Мариинки Кимина Кима и Екатерины Осмолкиной.

- В фойе Приморской сцены Мариинского театра пройдут выставки "История русского театра" и "Современная жизнь театров Дальнего Востока". Виртуальные "двери" с экранами будут демонстрировать фильмы 11 дальневосточных театров-участников марафона, - сообщили в пресс-службе приморской Мариинки.

Фото: Пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра
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После торжественного старта во Владивостоке марафон продолжится выступлениями Приморского драматического театра имени Горького в Хабаровске с 19 по 22 января. Затем гастрольную эстафету подхватит Хабаровский театр драмы, который сыграет свои спектакли в Южно-Сахалинске 23-25 января.

26 января марафон достигнет Камчатки, где на сцену театра драмы и комедии выйдут актеры сахалинского Чехов-центра. 29 января Камчатский театр кукол привезет символ Года театра в столицу Еврейской автономии. ТЮЗ из маленького города Облучье - райцентра ЕАО - покажет свои постановки в Благовещенске, а Амурский театр драмы, приняв эстафету у соседей, отправится 4 февраля в Магадан. Затем марафон охватит Анадырь, Якутск, Читу и Улан-Удэ. 23 февраля артисты бурятского театра кукол "Ульгэр" привезут символ Года театра в Новосибирск.

Гастрольную эстафету продолжат все региональные театры России по цепочке, и в конце года она достигнет самой западной точки страны - Калининграда.

Кстати

На Чукотке нет профессионального театра, поэтому в марафоне примет участие чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон", который выступит в Якутске.

Справка "РГ"

В Год театра по всей стране пройдут тематические форумы, встречи, мастер-классы, семинары с ведущими актерами, режиссерами и театральными мастерами, круглые столы, посвященные проблемам сохранения уникальных театральных профессий.

Культура Театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО
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