Крупнейшее мероприятие Года театра - Всероссийский театральный марафон стартует во Владивостоке 18 января. Небывалая культурная эстафета - от театра к театру, из города в город - охватит все 85 регионов России.

- Гастролирующие артисты будут передавать специально разработанный символ Года театра принимающему региону, - отметили в оргкомитете марафона.

Откроет грандиозный проект балет "Спящая красавица" Петра Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа с участием ведущих солистов Мариинки Кимина Кима и Екатерины Осмолкиной.

- В фойе Приморской сцены Мариинского театра пройдут выставки "История русского театра" и "Современная жизнь театров Дальнего Востока". Виртуальные "двери" с экранами будут демонстрировать фильмы 11 дальневосточных театров-участников марафона, - сообщили в пресс-службе приморской Мариинки.

После торжественного старта во Владивостоке марафон продолжится выступлениями Приморского драматического театра имени Горького в Хабаровске с 19 по 22 января. Затем гастрольную эстафету подхватит Хабаровский театр драмы, который сыграет свои спектакли в Южно-Сахалинске 23-25 января.

26 января марафон достигнет Камчатки, где на сцену театра драмы и комедии выйдут актеры сахалинского Чехов-центра. 29 января Камчатский театр кукол привезет символ Года театра в столицу Еврейской автономии. ТЮЗ из маленького города Облучье - райцентра ЕАО - покажет свои постановки в Благовещенске, а Амурский театр драмы, приняв эстафету у соседей, отправится 4 февраля в Магадан. Затем марафон охватит Анадырь, Якутск, Читу и Улан-Удэ. 23 февраля артисты бурятского театра кукол "Ульгэр" привезут символ Года театра в Новосибирск.

Гастрольную эстафету продолжат все региональные театры России по цепочке, и в конце года она достигнет самой западной точки страны - Калининграда.

Кстати



На Чукотке нет профессионального театра, поэтому в марафоне примет участие чукотско-эскимосский ансамбль "Эргырон", который выступит в Якутске.



Справка "РГ"



В Год театра по всей стране пройдут тематические форумы, встречи, мастер-классы, семинары с ведущими актерами, режиссерами и театральными мастерами, круглые столы, посвященные проблемам сохранения уникальных театральных профессий.