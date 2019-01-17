Федеральное агентство по рыболовству планирует организовать продажу рыбной продукции в России через аукционные площадки. Глава ведомства Илья Шестаков заявил, что для повышения экономической отдачи рыбного экспорта необходимо развивать систему биржевых и аукционных торгов. На встрече с президентом РФ он заметил, что вся наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах и следует обязать отечественные компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку, что сделает экспорт более прозрачным и даст возможность оставлять на внутреннем рынке "больше добавленной стоимости".

Опытным путем

По мнению Шестакова, в первую очередь новый механизм нужно вводить на Дальнем Востоке, откуда идет на экспорт большая часть высокорентабельной продукции.

Между тем во Владивостоке с 2014 года функционирует АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом". Открытый как рыбная биржа, он был переименован, в том числе и потому, что там стали проводить привычные рыбакам аукционные торги.

Его руководитель Сергей Лелюхин недоумевает: "Есть действующая площадка, единственный опыт в России продажи рыбы на торгах, достаточно удачная работа с ритейлом, и вдруг начинаются разговоры о создании биржи".

О том, что все не так просто, свидетельствует и опыт биржи в Сахалинской области. Предприятие, созданное в 2015-м при поддержке Сбербанка и региональных властей, столкнулось с рядом проблем. Как объясняли в областном правительстве в 2016 году, продажи шли слабо из-за проблем с логистикой, холодильными мощностями и товаротранспортной сетью. Сегодня, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального правительства, биржа не функционирует. По словам президента Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максима Козлова, искусственно созданную структуру рыбаки не оценили.

Торг уместен

Большинство рыбодобывающих предприятий действительно пока не торопятся выходить со своей продукцией на электронные торги и во Владивостоке. Хотя, сдвиги, безусловно, есть. На данный момент через биржу работает десять рыбодобывающих предприятий. Всего же зарегистрированных покупателей и продавцов - 40, десять из них - иностранные компании.

За четыре года работы там состоялось более 400 аукционов на общую сумму 84 миллиона рублей. Как отмечает Сергей Лелюхин, ведется и биржевая торговля, остающаяся основным направлением деятельности. Ежедневно на торги выставляется от 36 до 1200 тонн рыбопродукции по ценам ниже оптовых рыночных. В номенклатуре 200 наименований.

Александр Ткаченко, замгенерального директора ООО "Корякморепродукт", компании, которая первой из производителей зарегистрировалась на бирже, уверен, что именно за такими электронными площадками будущее.

- Идея правильная, но для ее реализации нужна политическая воля. Почему рыбаки не хотят идти на биржу? Потому что тогда им придется полностью работать "в белую", но учитывая, что государство ужесточает контроль, это и так придется делать. Если рыбаки будут продавать на электронных торгах до 20 процентов продукции, в этом нет ничего страшного. Наоборот, удобно для них - не нужно искать покупателей, отпадет большое количество посредников, каждый из которых накручивает свой "интерес", что выгодно скажется на цене для конечных потребителей. Многие производители опасаются больших расходов на регистрацию и уплату комиссий, но, по сути, это копейки, - говорит он.

Не все рыбаки хотят идти на биржу, потому что тогда им придется полностью работать "в белую", но государство ужесточает контроль, и предприятиям ничего не останется как выйти из "тени"

Биржевой сбор, дополняет Сергей Лелюхин, составляет 0,1 процента стоимости выставленной продукции. Кстати, когда в Приморье несколько лет назад обсуждалась идея создания рыбодобывающего кластера, проектанты говорили, что на планирующейся там аукционной площадке сбор составит шесть процентов.

Александр Ткаченко также считает, что на данном этапе соз­давать новую биржу на Дальнем Востоке не имеет смысла: "Нужно усовершенствовать работающий и уже обкатанный механизм, открыть логистический центр, построить холодильники".

Но для формирования инфраструктуры нужна помощь государства, как минимум в части предоставления удобной площадки. С прежним руководителем Приморья Андреем Тарасенко аукционный дом вел переговоры относительно места на мысе Назимова во Владивостоке.

Как пояснили в департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, в январе 2018-го администрация края заключила соглашение с Владивостокским морским рыбным портом. ВМРП, построив современный холодильно-складской комплекс, должен предоставить технологическое оборудование и помещения для рыбной биржи и электронной площадки. Однако, как пояснил Лелюхин, пока никаких официально оформленных договоренностей между биржей и портом нет.

Напрямую в магазин

Электронные торги заметно оживились после внедрения в крае программы "Приморская рыба". Выгоду почувствовали торговые сети, подписавшие соглашение о торговле рыбопродукцией по минимальным ценам.

- С ноября у нас зарегистрировалось шесть приморских торговых сетей, Госпродагентство Приморья, социальный магазин из Находки. Заключено 58 сделок на общую сумму 8,8 миллиона рублей, - приводит данные руководитель аукционного дома. - Однако ритейл не берет большие объемы, и это еще одно "но" для рыбаков, которые хотят реализовывать одномоментно крупные партии товара.

Но, подчеркивает директор краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев, это первый опыт в стране, когда участниками электронных биржевых торгов стали непосредственно рыбодобывающие предприятия и торговые сети. В рамках социальной программы рыбаки поставили в магазины края более тысячи тонн продукции.

По словам коммерческого директора торговой сети "Фреш-25" Натальи Тихой, программа позволила увеличить товаро­оборот в несколько раз.

- Со 2 ноября по 9 января по каждой позиции было реализовано в два-шесть раз больше рыбы, чем за аналогичный период прошлого года, - отметила она.

Таким образом, резюмирует Сергей Лелюхин, необходимо обобщить имеющийся опыт, изучить подводные камни и, учитывая все это, вести предметные разговоры о модернизации площадки.

Мнение

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья:

- Идея биржевых торгов рыбой обсуждается больше десяти лет. И рыбаки всегда говорят: давайте обратимся к мировому опыту реализации продукции на бирже. Так вот, серьезных примеров мы не найдем. Почему? Рыба - это особый товар, и никто не знает, какое качество будет у той или иной партии во фьючерсных сделках. А только качественная рыба соответствует определенной цене и требованиям. Другое дело - это аукционы. Данный принцип нашел применение во многих странах мира. Существуют отдельные государства, где созданы удобные условия для реализации той или иной рыбопродукции. К примеру, Россия и США - самые крупные в мире добытчики минтая, в котором ценится также икра. Ее основной покупатель - Япония. А аукционы по реализации проводятся в Южной Корее. Особенность торгов в том, что любой желающий купить товар может прийти и поинтересоваться качеством, получить образцы продукции.