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17.01.2019 20:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Чувашский театр оперы и балета покорил зрителей Германии

Текст: Мария Воронова

Проект "Русские сезоны" стартовал в Германии 7 января, и уже сейчас местные СМИ называют выступления Чувашского государственного театра оперы и балета "сказочным балетным волшебством". В рамках культурного марафона более сорока городов Германии примут на своих площадках творческую труппу театра, среди них такие искушенные регионы, как - Веймар, Берлин, Леонберг, Эмден, Мангейм, Аугсбург и Штутгарт.

Фото: Юрий Богомаз
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Чувашский театр оперы и балета знакомит немецкого зрителя с классикой русской - в узнаваемой во всем мире хореографии Мариуса Петипа и Льва Иванова - и мировой балетной школы: спектаклями "Щелкунчик", "Спящая красавица", "Лебединое озеро" на музыку Петра Чайковского. Программа очень интенсивная - представления проходят почти ежедневно.

"Мы рады дарить европейской публике настоящую зимнюю сказку. Каждый раз, когда открывается занавес, начинается волшебство. Российская балетная школа - это исключительный и высокий знак качества, и каждый концерт - это возможность прикоснуться к бессмертному и вдохновляющему искусству", - отмечают в театре.

Фото: Пресс-служба театра Натальи Сац
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Особенно немецкого зрителя покорили прима балерина театра Анастасия Абрамова, не только исполнившая двойную роль Одетты и Одиллии, но и знаменитые 32 фуэте Одиллии в "Лебедином озере", а также "Па-де-де" с участием солистов Дмитрия Полякова и Анны Серегиной в спектаклях "Щелкунчик" и "Спящая красавица".

Масштабный фестивальный цикл "Русские сезоны" охватит всю Германию и продлится целый календарный год. В богатой фестивальной программе этого года (по словам посла РФ в Германии Сергея Нечаева, запланировано более 450 культурных событий по всей стране) примут участие 101 учреждение культуры. Запланированы выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары
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