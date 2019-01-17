Ижевчанку заподозрили в мошенничестве на 143 миллиона рублей

В Ижевске 41-летнюю женщину подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, ижевчанка создала кредитно-потребительский кооператив и с 2012 по 2017 годы привлекала сбережения жителей 21 региона России.

Полученные деньги женщина инвестировала в аффилированные ей микрофинансовые организации, однако планируемого дохода участники кооператива так и не получили. Вся прибыль тратилась по личному усмотрению учредительницы, а чтобы избежать уголовной ответсвенности, она выплачивала лишь проценты по вкладам, без возврата общей суммы.

Следствие установило 646 пострадавших, среди которых жители не только Удмуртии, но и других регионов. Общий ущерб составил более 143 миллионов рублей.

Сейчас ижевчанка задержана и находится под стражей. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.