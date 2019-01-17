Возмущенные отзывы по поводу развлекательной ледовой площадки, залитой возле стадиона "Нижний Новгород", появились в соцсетях сразу же после открытия "Зимней сказки" (так называется комплекс с двумя катками).

Качество льда на катках приволжской столицы далеко от совершенства, но для того, чтобы сбить коньковую охотку, достаточное. Фото: Ирина Белова/РГ

Нижегородцы выражали недовольство качеством льда - по его буграм и трещинам сложно было проехаться без падений, а заливочная машина не могла сгладить неровности из-за слишком большого перепада высот.

К слову, производство этой ледозаливочной машины налажено именно в Нижнем Новгороде, на других катках города (например, на стадионе "Труд"), где знают, как "варить" лед, она со своими задачами справляется блестяще.

Нарекания вызвала и логистика: неудобно организован проход на катки, много запрещенных к проносу на площадку предметов.

Мы решили своими глазами посмотреть на "Зимнюю сказку", а для сравнения побывали на других катках города.

От бесплатной автостоянки до "сказочной" кассы приходится прогуляться, хотя и недалеко. На катке можно взять напрокат за 100 рублей специальный держатель для обучающихся технике катания, теплые туалеты прибавляют плюсов. К тому же здесь можно выйти на лед с детской коляской.

Натуральный лед на большой площадке к моменту нашего похода стал получше - бугрист, конечно, но проехать можно. Для дилетантов он даже хорош.

- Все чудесно, приятно провести здесь время в хорошей компании, - поделилась впечатлениями Олеся Шулева. - Катаюсь я не медленно, но ни разу не запнулась. Здесь можно попить вкусный кофе и подкрепиться. А то, что стоянка не прямо под боком, лишь прибавляет плюсов: лишний раз в зимний день прогуляться - просто сказка!

- Каток мне не понравился, он в выбоинах, - говорит другая посетительница Ольга Кочнева. - Далеко от стоянки, с реки дует сильный ветер... Из плюсов - только теплый туалет. "Динамо" получше будет.

К слову, многие нижегородцы, сравнивая "Зимнюю сказку" и "Динамо", отдают предпочтение последней площадке. Правда, автостоянка возле стадиона платная (150 рублей в будни и 200 - в выходные), но идти от нее никуда не надо - сразу на месте. Детей до семи лет пропускают бесплатно, а сопровождающему взрослому без коньков нужно заплатить 50 рублей. Для ребенка с семи до 12 лет вход 50 рублей.

У жителей Автозавода популярна "Катушка", которая традиционно заливается в местном парке. Здесь в отличие от прочих катков можно взять напрокат защиту за 50 рублей. Что касается качества льда, то он поровнее, чем на "Зимней сказке".

Дети до семи лет допускаются на лед большинства нижегородских катков бесплатно

В парке имени 1 Мая отдыхающие тоже катаются с удовольствием.

- Сюда даже пускают с детскими колясками в отличие, например, от катка в Автозаводском парке, - говорит Марина Светлова. - Лед нормальный, периодически его чистят... Да нам ведь не рекорды ставить, а с пользой провести время с детьми!

В Сормовском районе стадион "Труд" дает двухчасовые сеансы для катания, в перерывах между которыми лед чистят. Ноу-хау этой площадки - абонементы, в том числе и социальные для льготных категорий граждан.

Рядом с "Трудом" в Сормовском парке есть два катка. В крытом катке "Русский лед" катание без ограничения по времени стоит 200 рублей, прокат коньков столько же. Абонемент на десять посещений - 1,5 тысячи рублей.

В новогоднем комплексе парка есть и открытый каток. Вход на него стоит 200 рублей. Кроме коньков напрокат можно взять лыжи и ватрушку (200 рублей за час). Катание на банане обойдется в 150 рублей за один круг.

Кстати

Именно зимний комплекс в Сормове вызвал вопросы у местных жителей. "Мы живем рядом с парком, в праздники хотели покатать дочку с горки, а она на замке, - рассказывает сормовичка Светлана Дубова. - Платить 200 рублей ради нескольких минут - разорительно. Обычно в парке всегда есть бесплатная ледяная горка, а тут соорудили две деревянные и берут деньги..."

Как могла сложиться такая ситуация, мы спросили у местной администрации. "Вопросы содержания территории Сормовского парка регулируются договором аренды, заключенным с обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Сормовский парк", а также соглашением о реализации инвестиционного проекта по развитию территории парка. В соответствии с гражданским законодательством и условиями договора аренды ответственность за содержание парковой территории и ведение хозяйственной деятельности несет ООО "Сормовский парк". Руководством ООО "Сормовский парк" принято решение исключить возможность стихийного спуска с различных ледяных горок, чтобы минимизировать возникновение причинения вреда здоровью посетителям парка".

Но в других городских парках, где есть горки и массовые катания, тоже следят за безопасностью. Например, в Автозаводском парке с горки можно кататься бесплатно - никаких происшествий там в праздничные дни не зафиксировано.