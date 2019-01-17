Новости

Названы самые популярные у белорусских и российских туристов страны 17:00
В России разработана система предсказания ДТП 17:00
Обвиненный в плагиате Александр Ревва выиграл суд 16:59
Немецкий гробовщик оштрафован за "нарушение покоя мертвых" 16:57
В порту Темрюк при погрузке угля затонул буксир "Прибой" 16:57
Путин довез Вучича на своем лимузине 16:56
МЧС назвало возможную причину пожара в бизнес-центре в Перми 16:50
На юге Петербурга загорелась типография 16:44
Видео: чемпион мотогонок Марк Маркес промчался по горному серпантину 16:44
Найденная в Крыму усадьба Манитра станет музеем под открытым небом 16:42
Вышли трейлер и фичуретка второго сезона безумного сериала "Хэппи" 16:42
Исследование: Каждый десятый латиноамериканец живет за чертой бедности 16:41
Facebook удалил 512 страниц и аккаунтов, связанных с Россией 16:39
Бразильский Национальный музей открывает первую выставку после пожара 16:38
Лунатик на утро обнаружил у своей девушки кольцо на пальце 16:28
Владимир Мединский возмутился критикой в адрес фильма "Т-34" 16:27
В Болгарии руководители скрыли в декларациях доходы любовниц 16:20
В Польше суд признал неконституционным "антибандеровский" закон 16:14
В Польше судят неонацистов 16:14
Toyota начинает продажи "стильного" Land Cruiser Prado 16:14
Аэропорт Минска и московский Шереметьево признаны одними из самых пунктуальных 16:00
Путин и Вучич почтили память воинов-освободитетелей Белграда 15:55
Три человека получили ранения на пожаре в университете Лиона 15:51
Шнуров выложил топлес-фото с молодой женой 15:46
Британский парламент проголосует по альтернативному Brexit 29 января 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 15:33
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ход коньком

Корреспондент "РГ" протестировала нижегородские катки
Текст: Ирина Белова (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье №7767 (9)
Возмущенные отзывы по поводу развлекательной ледовой площадки, залитой возле стадиона "Нижний Новгород", появились в соцсетях сразу же после открытия "Зимней сказки" (так называется комплекс с двумя катками).
Качество льда на катках приволжской столицы далеко от совершенства, но для того. чтобы сбить коньковую охотку, достаточное. Фото: Ирина Белова/РГ Качество льда на катках приволжской столицы далеко от совершенства, но для того, чтобы сбить коньковую охотку, достаточное. Фото: Ирина Белова/РГ
Качество льда на катках приволжской столицы далеко от совершенства, но для того, чтобы сбить коньковую охотку, достаточное. Фото: Ирина Белова/РГ

Нижегородцы выражали недовольство качеством льда - по его буграм и трещинам сложно было проехаться без падений, а заливочная машина не могла сгладить неровности из-за слишком большого перепада высот.

К слову, производство этой ледозаливочной машины налажено именно в Нижнем Новгороде, на других катках города (например, на стадионе "Труд"), где знают, как "варить" лед, она со своими задачами справляется блестяще.

Фото: Сергей Михеев
Где прокатиться в оленьей упряжке и освоить зимний велосипед

Нарекания вызвала и логистика: неудобно организован проход на катки, много запрещенных к проносу на площадку предметов.

Мы решили своими глазами посмотреть на "Зимнюю сказку", а для сравнения побывали на других катках города.

От бесплатной автостоянки до "сказочной" кассы приходится прогуляться, хотя и недалеко. На катке можно взять напрокат за 100 рублей специальный держатель для обучающихся технике катания, теплые туалеты прибавляют плюсов. К тому же здесь можно выйти на лед с детской коляской.

Натуральный лед на большой площадке к моменту нашего похода стал получше - бугрист, конечно, но проехать можно. Для дилетантов он даже хорош.

- Все чудесно, приятно провести здесь время в хорошей компании, - поделилась впечатлениями Олеся Шулева. - Катаюсь я не медленно, но ни разу не запнулась. Здесь можно попить вкусный кофе и подкрепиться. А то, что стоянка не прямо под боком, лишь прибавляет плюсов: лишний раз в зимний день прогуляться - просто сказка!

- Каток мне не понравился, он в выбоинах, - говорит другая посетительница Ольга Кочнева. - Далеко от стоянки, с реки дует сильный ветер... Из плюсов - только теплый туалет. "Динамо" получше будет.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Для школьников в Москве проводят бесплатные мастер-классы на льду

К слову, многие нижегородцы, сравнивая "Зимнюю сказку" и "Динамо", отдают предпочтение последней площадке. Правда, автостоянка возле стадиона платная (150 рублей в будни и 200 - в выходные), но идти от нее никуда не надо - сразу на месте. Детей до семи лет пропускают бесплатно, а сопровождающему взрослому без коньков нужно заплатить 50 рублей. Для ребенка с семи до 12 лет вход 50 рублей.

У жителей Автозавода популярна "Катушка", которая традиционно заливается в местном парке. Здесь в отличие от прочих катков можно взять напрокат защиту за 50 рублей. Что касается качества льда, то он поровнее, чем на "Зимней сказке".

Дети до семи лет допускаются на лед большинства нижегородских катков бесплатно

В парке имени 1 Мая отдыхающие тоже катаются с удовольствием.

- Сюда даже пускают с детскими колясками в отличие, например, от катка в Автозаводском парке, - говорит Марина Светлова. - Лед нормальный, периодически его чистят... Да нам ведь не рекорды ставить, а с пользой провести время с детьми!

Фото: Владимир Аносов/РГ
Курорты СКФО в новогодние дни посетило рекордное количество туристов

В Сормовском районе стадион "Труд" дает двухчасовые сеансы для катания, в перерывах между которыми лед чистят. Ноу-хау этой площадки - абонементы, в том числе и социальные для льготных категорий граждан.

Рядом с "Трудом" в Сормовском парке есть два катка. В крытом катке "Русский лед" катание без ограничения по времени стоит 200 рублей, прокат коньков столько же. Абонемент на десять посещений - 1,5 тысячи рублей.

В новогоднем комплексе парка есть и открытый каток. Вход на него стоит 200 рублей. Кроме коньков напрокат можно взять лыжи и ватрушку (200 рублей за час). Катание на банане обойдется в 150 рублей за один круг.

Кстати

Именно зимний комплекс в Сормове вызвал вопросы у местных жителей. "Мы живем рядом с парком, в праздники хотели покатать дочку с горки, а она на замке, - рассказывает сормовичка Светлана Дубова. - Платить 200 рублей ради нескольких минут - разорительно. Обычно в парке всегда есть бесплатная ледяная горка, а тут соорудили две деревянные и берут деньги..."

Как могла сложиться такая ситуация, мы спросили у местной администрации. "Вопросы содержания территории Сормовского парка регулируются договором аренды, заключенным с обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Сормовский парк", а также соглашением о реализации инвестиционного проекта по развитию территории парка. В соответствии с гражданским законодательством и условиями договора аренды ответственность за содержание парковой территории и ведение хозяйственной деятельности несет ООО "Сормовский парк". Руководством ООО "Сормовский парк" принято решение исключить возможность стихийного спуска с различных ледяных горок, чтобы минимизировать возникновение причинения вреда здоровью посетителям парка".

Но в других городских парках, где есть горки и массовые катания, тоже следят за безопасностью. Например, в Автозаводском парке с горки можно кататься бесплатно - никаких происшествий там в праздничные дни не зафиксировано.

Спорт Виды спорта Зимний спорт Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин довез Вучича на своем лимузине
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году