Нижегородцы выражали недовольство качеством льда - по его буграм и трещинам сложно было проехаться без падений, а заливочная машина не могла сгладить неровности из-за слишком большого перепада высот.
К слову, производство этой ледозаливочной машины налажено именно в Нижнем Новгороде, на других катках города (например, на стадионе "Труд"), где знают, как "варить" лед, она со своими задачами справляется блестяще.
Нарекания вызвала и логистика: неудобно организован проход на катки, много запрещенных к проносу на площадку предметов.
Мы решили своими глазами посмотреть на "Зимнюю сказку", а для сравнения побывали на других катках города.
От бесплатной автостоянки до "сказочной" кассы приходится прогуляться, хотя и недалеко. На катке можно взять напрокат за 100 рублей специальный держатель для обучающихся технике катания, теплые туалеты прибавляют плюсов. К тому же здесь можно выйти на лед с детской коляской.
Натуральный лед на большой площадке к моменту нашего похода стал получше - бугрист, конечно, но проехать можно. Для дилетантов он даже хорош.
- Все чудесно, приятно провести здесь время в хорошей компании, - поделилась впечатлениями Олеся Шулева. - Катаюсь я не медленно, но ни разу не запнулась. Здесь можно попить вкусный кофе и подкрепиться. А то, что стоянка не прямо под боком, лишь прибавляет плюсов: лишний раз в зимний день прогуляться - просто сказка!
- Каток мне не понравился, он в выбоинах, - говорит другая посетительница Ольга Кочнева. - Далеко от стоянки, с реки дует сильный ветер... Из плюсов - только теплый туалет. "Динамо" получше будет.
К слову, многие нижегородцы, сравнивая "Зимнюю сказку" и "Динамо", отдают предпочтение последней площадке. Правда, автостоянка возле стадиона платная (150 рублей в будни и 200 - в выходные), но идти от нее никуда не надо - сразу на месте. Детей до семи лет пропускают бесплатно, а сопровождающему взрослому без коньков нужно заплатить 50 рублей. Для ребенка с семи до 12 лет вход 50 рублей.
У жителей Автозавода популярна "Катушка", которая традиционно заливается в местном парке. Здесь в отличие от прочих катков можно взять напрокат защиту за 50 рублей. Что касается качества льда, то он поровнее, чем на "Зимней сказке".
В парке имени 1 Мая отдыхающие тоже катаются с удовольствием.
- Сюда даже пускают с детскими колясками в отличие, например, от катка в Автозаводском парке, - говорит Марина Светлова. - Лед нормальный, периодически его чистят... Да нам ведь не рекорды ставить, а с пользой провести время с детьми!
В Сормовском районе стадион "Труд" дает двухчасовые сеансы для катания, в перерывах между которыми лед чистят. Ноу-хау этой площадки - абонементы, в том числе и социальные для льготных категорий граждан.
Рядом с "Трудом" в Сормовском парке есть два катка. В крытом катке "Русский лед" катание без ограничения по времени стоит 200 рублей, прокат коньков столько же. Абонемент на десять посещений - 1,5 тысячи рублей.
В новогоднем комплексе парка есть и открытый каток. Вход на него стоит 200 рублей. Кроме коньков напрокат можно взять лыжи и ватрушку (200 рублей за час). Катание на банане обойдется в 150 рублей за один круг.
Именно зимний комплекс в Сормове вызвал вопросы у местных жителей. "Мы живем рядом с парком, в праздники хотели покатать дочку с горки, а она на замке, - рассказывает сормовичка Светлана Дубова. - Платить 200 рублей ради нескольких минут - разорительно. Обычно в парке всегда есть бесплатная ледяная горка, а тут соорудили две деревянные и берут деньги..."
Как могла сложиться такая ситуация, мы спросили у местной администрации. "Вопросы содержания территории Сормовского парка регулируются договором аренды, заключенным с обществом с ограниченной ответственностью (ООО) "Сормовский парк", а также соглашением о реализации инвестиционного проекта по развитию территории парка. В соответствии с гражданским законодательством и условиями договора аренды ответственность за содержание парковой территории и ведение хозяйственной деятельности несет ООО "Сормовский парк". Руководством ООО "Сормовский парк" принято решение исключить возможность стихийного спуска с различных ледяных горок, чтобы минимизировать возникновение причинения вреда здоровью посетителям парка".
Но в других городских парках, где есть горки и массовые катания, тоже следят за безопасностью. Например, в Автозаводском парке с горки можно кататься бесплатно - никаких происшествий там в праздничные дни не зафиксировано.