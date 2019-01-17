Матч звезд КХЛ пройдет в эти выходные в Казани

Континентальная хоккейная лига готовится провести уже 11-й по счету Матч звезд. В пятницу лучшие игроки Лиги прилетают в Казань, где на выходные запланирована масштабная шоу-программа.

Схема "звездных" мероприятий меняется постоянно. Начиналось все с матча на Красной площади, когда в трескучий мороз сошлись команды Алексея Яшина и Яромира Ягра. Два года назад программу расширили по времени - если раньше мастер-шоу с конкурсами и собственно игра укладывались в один день, то в Уфе впервые опробовали формат звездной недели. Помимо КХЛ свои матч-шоу провели Молодежная хоккейная лига и Женская хоккейная лига. Примерно по той же схеме все проходит и сейчас. С той лишь разницей, что география мероприятий не ограничивается одним населенным пунктом.

Свою порцию большого хоккея получили и другие города Татарстана. Например, в Нижнекамске разыграли Кубок вызова, а в Альметьевске на льду дворца спорта "Юбилейный" местный "Нефтяник" сыграл с командой звезд, в которой значились такие мастера, как Алексей Морозов, Алексей Бадюков, Игорь Щадилов. Ну а в академии "Ак Барса" имени Моисеева свое мастер-шоу провели юные хоккеисты 2008-2010 годов рождения. Наградой для победителей станет участие во "взрослом" звездной уик-энде - именно эти ребята будут вручать призы отличившимся в конкурсах КХЛ.

Большую программу подготовили организаторы и для зрителей. Фан-зона перед ареной в Казани откроется уже за 2,5 часа до старта мастер-шоу. Выступление диджеев и музыкантов, танцы на сцене, турнир по настольному хоккею, конкурсы и автограф-сессии - вот далеко не полный перечень развлечений, которые ждут пришедших пораньше болельщиков.

Что же касается собственно шоу, то его формат будет примерно тем же, что и в предыдущие два звездных уик-энда. В субботу пройдут конкурсы. Самый любимый болельщиками, пожалуй, это конкурс на самый эффектный буллит. Здесь игроки стараются заранее подготовить что-то необычное, и иногда им удаются номера, о которых вспоминают годами. Например, буллит зажженной клюшкой или выезд на лед в тележке из супермаркета мгновенно стали хитами. Помимо "хоккейных пенальти" игроки будут соревноваться в скорости, ловкости, силе и точности бросков.

Играть в хоккей будут в воскресенье. Опять-таки по устоявшейся в последнее время традиции соревноваться будут дивизионами, то есть команд сформировано четыре, исходя из "прописки" игроков. Участников шоу выбирали в несколько этапов. Сначала на сайте КХЛ голосовали болельщики, сформировавшие стартовые составы. Затем свой выбор сделали журналисты, пишущие о хоккее. Ну и, наконец, свое слово сказала сама Лига, определившая окончательный список из 44 фамилий. Правда, не обошлось и без вынужденных замен. Из-за травм в Казань не приедут Александр Хохлачев, Линус Виделль и Денис Баранцев - вместо них приглашения получили Илья Зубов, Лаурис Дарзиньш и Филип Хольм соответственно.

Любимый болельщиками конкурс - на самый красивый буллит. Игроки заранее готовят свои номера, самые удачные из которых потом вспоминают годами

Капитанами команд, что довольно необычно и для хоккея несвойственно, выступят вратари: Юлиус Гудачек (дивизион Боброва), Якуб Коварж (дивизион Харламова), Константин Барулин (дивизион Тарасова) и Игорь Бобков (дивизион Чернышева).

Болельщикам наверняка будет интересно понаблюдать не только за тем, что происходит на площадке, но и за скамейками запасных. Ведь на них во второй раз подряд мы увидим необычные тренерские дуэты, возможные только в таких вот показательных матчах. Ассистировать профессионалам будут девушки-телеведущие. Кстати, в прошлом году в Астане у них это получалось очень даже неплохо, поэтому эксперимент и решили продолжить. В итоге в Казани будут следующие тренерские дуэты: Зинэтула Билялетдинов - Дарья Миронова (дивизион Харламова), Илья Воробьев - Наталья Кларк (дивизион Боброва), Боб Хартли - Мария Басс (дивизион Чернышева), Игорь Никитин - Евгения Головина (дивизион Тарасова).

Ну а полностью состав команд на Матче звезд будет выглядеть так:

Болельщики, журналисты и КХЛ определили 44 хоккеиста, которые выступят на Матче звезд в Казани. Фото: РИА Новости

Дивизион Боброва

Вратари: Юлиус Гудачек ("Спартак"), Магнус Хелльберг (СКА).

Защитники: Мэтью Майоне ("Динамо" Р), Патрик Херсли (СКА), Сами Леписте ("Йокерит"), Мика Койвисто ("Динамо" Мск).

Нападающие: Лаурис Дарзиньш ("Динамо" Р), Никита Гусев (СКА), Дмитрий Кагарлицкий ("Динамо" Мск), Илья Зубов ("Спартак"), Александр Барабанов (СКА).

Дивизион Тарасова

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Константин Барулин ( "Сочи").

Защитники: Якуб Накладал ("Локомотив"), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Елесин ("Локомотив"), Кристиан Хенкель ("Динамо" Мн).

Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Миро Аалтонен ("Витязь"), Михал Ржепик ("Слован"), Эрик О’Делл ("Сочи").

Дивизион Харламова

Вратари: Якуб Коварж ("Автомобилист"), Владислав Подъяпольский ("Ак Барс").

Защитники: Пол Постма ("Ак Барс"), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург"), Филип Хольм ("Торпедо").

Нападающие: Сергей Мозякин ("Металлург"), Найджел Доус ("Автомобилист"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Юусо Пуустинен ("Нефтехимик"), Стефан Да Коста ("Автомобилист").

Дивизион Чернышева

Вратари: Юха Метсола ("Салават Юлаев"), Игорь Бобков ("Авангард").

Защитники: Филип Ларсен ("Салават Юлаев"), Даррен Диц ("Барыс"), Марк-Андре Граньяни ("Куньлунь"), Ян Коларж ("Амур").

Нападающие: Сергей Широков ("Авангард"), Илья Михеев ("Авангард"), Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), Роман Старченко ("Барыс"), Никита Михайлов ("Сибирь").