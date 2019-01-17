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17.01.2019 12:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мэр Саратова возмутила грязная маршрутка с грубым водителем

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Саратова Михаил Исаев, который по утрам добирается до центра города на общественном транспорте из отдаленных микрорайонов, В четверг утром мэр выехал на микроавтобусе по маршруту № 58 из поселка Агафоновка.

Градоначальник рассказал, что значительных заторов в пути не было, в тоже время чиновника возмутило поведение водителя и состояние маршрутки.

Фото: iStock
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- Санитарное и техническое состояние салона микроавтобуса, в котором я ехал, - отвратительное, несмотря на то, что это импортный и относительно новый автомобиль: грязно, темно, из окон ничего не видно, так как они "пестрят" какими-то рекламными наклейками. Водитель грубил пассажирам, - цитирует пресс-служба городской администрации Михаила Исаева.

Разобраться с обнаруженными недостатками глава города поручил своим подчиненным из муниципального транспортного управления.

Кроме того, мэр потребовал от администрации Октябрьского района города организовать очистку от снега и льда дорожного полотна возле конечной остановки маршрута № 58 и на улице Клочкова.

Поездки на общественном транспорте градоначальник начал после новогодних каникул, когда городской транспорт встал в пробках из-за нерасчищенных улиц. На первую же поездку, чтобы проехать восемь километров из Заводского района до Крытого рынка в центре города, мэр потратил больше двух часов.

Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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