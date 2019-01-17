Незамерзайка или ликер: В Башкирии из крана потекла голубая вода

В Стерлитамаке местная жительница выложила в социальных сетях необычное видео, как из-под крана в кухне течет голубая вода.

Несмотря на то, что некоторые специалисты вначале предположили, что это видео недостоверное, на нем наглядно видно, что голубоватая жидкость идет не только из крана на кухне, но и в ванне.

Управляющая компания после жалобы жительницы обратилась в Стерлитамакский водоканал, работники которого должны определить причину окраски. Но главное люди беспокоятся о безопасности воды, которую пьют.

Между тем в Стерлитамакском водоканале уточнили, что случай окраски воды в голубой цвет - единичный. Обратилась лишь одна женщина.

- Качество нашей воды ежечасно проверяют различные инстанции. Мы поставляем хорошую воду. Возможно окраска произошла после отключения воды, когда в вакуум засосало моющее средство из самой квартиры, скорее всего из смывного бачка, - предположили в водоканале.

Кстати, пользователи соцсетей активно комментируют странную жидкость, сравнивая ее с "незамерзайкой" и известным дорогим ликером. Однако никакого запаха эта вода не имела, только немного пенилась, уточнила автор видео Татьяна Кононова. Сейчас цвет воды из-под крана вновь стал бесцветным.