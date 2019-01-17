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17.01.2019 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Незамерзайка или ликер: В Башкирии из крана потекла голубая вода

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В Стерлитамаке местная жительница выложила в социальных сетях необычное видео, как из-под крана в кухне течет голубая вода.

Фото: depositphotos.com
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Несмотря на то, что некоторые специалисты вначале предположили, что это видео недостоверное, на нем наглядно видно, что голубоватая жидкость идет не только из крана на кухне, но и в ванне.

Управляющая компания после жалобы жительницы обратилась в Стерлитамакский водоканал, работники которого должны определить причину окраски. Но главное люди беспокоятся о безопасности воды, которую пьют.

Между тем в Стерлитамакском водоканале уточнили, что случай окраски воды в голубой цвет - единичный. Обратилась лишь одна женщина.

- Качество нашей воды ежечасно проверяют различные инстанции. Мы поставляем хорошую воду. Возможно окраска произошла после отключения воды, когда в вакуум засосало моющее средство из самой квартиры, скорее всего из смывного бачка, - предположили в водоканале.

Кстати, пользователи соцсетей активно комментируют странную жидкость, сравнивая ее с "незамерзайкой" и известным дорогим ликером. Однако никакого запаха эта вода не имела, только немного пенилась, уточнила автор видео Татьяна Кононова. Сейчас цвет воды из-под крана вновь стал бесцветным.

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