Через пару суток в православных храмах весь день будет не протолкнуться. Нагруженные флягами, бутылками, канистрами люди устремятся туда с раннего утра, чтобы запастить святой водой. Поток не иссякнет до поздней ночи.

19 января Русская православная церковь празднует Крещение Господне. В этот день совершается Великое освящение воды, которую потом верующие и не очень уносят домой, чтобы пить в течение всего года для очищения духа и тела.

Людно будет и на реках: с каждым годом желающих окунуться, несмотря на крещенские морозы в ночь на 19 января, в иордань, дабы очиститься от грехов, становится все больше и больше. Но действительно ли каждому припасшему крещенской воды или искупавшемуся в проруби дарована благодать? Что вообще происходит с водой в это время? Ответы на вопросы корреспондент "РГ" получила в беседе с преподавателем догматического богословия Нижегородской духовной семинарии, магистром богословия, священником Арсением Семеновым.

Отец Арсений, многие россияне стремятся набрать воды в храме именно 19 января, не зная, что Великое освящение совершается еще и накануне...

Арсений Семенов: Действительно, традицией и предписанием Богослужебного устава Русской православной церкви Великое освящение воды в православных храмах предусмотрено два дня подряд - 18 и 19 января. 18 января это происходит в память о Богоявлении - откровении миру о том, что Бог есть Троица: Отец, Сын и Святой Дух. В память же о крещении Иисуса Христа в реке Иордан мы совершаем освящение воды 19 января. Упоминания о том, что христиане используют в своих нуждах святую воду, мы находим со II века. Освящать воду пресвитеры стали с постепенным развитием церковной общины - как воспоминание о сошествии Христа в реку Иордан. Мы восприняли эту традицию от Греции. Освящение воды дважды - 18 и 19 января - утвердилось после 1667 года.

Эта традиция существует только в православии?

Арсений Семенов: Понятие освященной воды можно встретить в иудаизме, исламе, католицизме и иных религиях. Но там она не обладает свойствами, очищающими человека от скверны. А вот именно о такой воде, которая проникает внутрь через божественную благодать, иногда меняя и преображая человека, речь идет в поместных Православных церквях (Польской, Сербской, Черногорской, Украинской, Белорусской, Греческой, США). Святость воды определяется правильностью ее освящения. Католики тоже освящают воду, но добавляют в нее соль.

Что же происходит во время Великого освящения воды такого, что люди стремятся набрать ее на целый год?

Арсений Семенов: Богоявленская и крещенская вода (по-гречески - Великая Агиасма) - одна из главнейших святынь в Православной церкви. После молитв священника, троекратного опускания в воду креста и призывания благодати Святого Духа она становится святой. Набрать ее можно только 18 и 19 января. По церковной традиции люди пьют воду натощак для исцеления души и тела, окропляют ею свои жилища, бережно хранят ее дома. При этом многое зависит от веры человека. Если в сознании пьющего святая вода представляет собой некий "энергетический напиток", то благодатного действия на человека такой "эликсир" не окажет. Ведь вода дается для нужд, а не для развлечения. Она не сделает из человека супергероя, но даст помощь тому, кто видит в ней источник божественной благодати. Как для русского человека горсть русской земли - источник силы, так и для православного христианина святая вода - источник помощи Божией.

Почему богоявленская и крещенская вода не портится весь год?

Арсений Семенов: Благодаря благодатным свойствам, которые она получает при схождении божественной благодати через троекратное погружение священнослужителем креста в воду. На вкус она от обычной воды не отличается, ее внешние свойства (цвет, вкус, температура) сохраняются. Она отличается внутренним действием на человека. Относиться к ней нужно бережно, ведь вода может и испортиться: освящаясь, она не становится чем-то нетленным.

На протяжении всего года раз в неделю, как правило, в каждом православном храме совершается водосвятный молебен. Чем же богоявленская и крещенская вода отличается от той, которую священник освящает много раз в году на таких молебнах?

Арсений Семенов: Святость имеет различную силу. Одно дело причаститься тела и крови Христова, а другое - выпить стакан святой воды. Так и здесь: в отличие от богоявленской и крещенской вода с молебна не считается Великой Агиасмой. Святость воды определяют различные молитвы. Крещенскую и богоявленскую можно пить только натощак, а воду, освященную на молебне, - в любое время. Их святость различна, а значит различно и действие на человека. В старину говорили, что если крещенской с утра воды попил, то до вечера на землю плевать нельзя.

Принято считать, что в крещенскую ночь и вообще весь день 19 января вся вода, даже та, что течет из обычного крана в наших квартирах, приобретает благодатные свойства...

Арсений Семенов: С водой, которая течет из центрального водопровода, ничего не происходит. Не святой же водой вы моете посуду, стираете и смываете ее в канализацию. Это народное поверье, сложившееся исторически. Повторюсь: святой вода становится после обрядовых действий, совершаемых епископом или священником при сошествии божественной благодати. Хотя в стихире праздника и говорится "днесь вод освящается естество", единого церковного мнения, закрепленного в богословской науке, по этому вопросу нет. Однако "принято считать" опирается больше на веру отдельно взятого человека или группы лиц, а освящение через обрядовые действия проверено тысячелетним живым опытом Православной церкви. Отрицать, что в эти праздники какие-то благодатные свойства получает любая вода, не буду. Но они никак не сравнятся со святостью Великой Агиасмы. Господь может проявить чудо для верующего человека и сделать любую воду благодатной по вере молящегося, но богоявленской или крещенской она не станет. Ибо для этого нужно совершение определенных таинственных и обрядовых церковных действий, основанных на совместных молитвах священника и предстоящего народа. Поэтому люди и идут в храм. Если кто-то объявит, что у него на автомойке из шланга 18 и 19 января будет течь крещенская вода, много людей придут к нему ее набирать?

Многие россияне, даже те, кто никогда (или почти никогда) не бывает на богослужениях, в крещенскую ночь стремятся окунуться в прорубь, считая, что очистятся от грехов, вылечатся...

Арсений Семенов: Это стереотип. Для того чтобы вылечиться или очиститься от грехов, нужно над собой работать и много. Для этого в Церкви существует таинство покаяния, которое помогает человеку осознавать свои жизненные промахи. Купание в крещенские морозы никаким образом не очищает человека от содеянных им грехов. А в плане лечения, если прорубь освящена, то все зависит от веры человека.

Ключевой вопрос

Нужно ли обязательно в крещенскую ночь окунаться в воду: в городские источники, в святые?

Арсений Семенов: Обязательным это не является! Но мы видим, что окунание в прорубь становится традицией. Если купаться ради личных амбиций - на "слабо" или просто установить личный рекорд, - то тогда это не крещенское купание, а закаливание. Если же человек окунается в освященную иордань с молитвой, трезвый и с просьбой к Богу исцелить душу и тело, то это его личный выбор. В святых источниках можно окунаться в любое время. Преподобного Серафима Саровского прославили в лике святых и за массовые исцеления в его источнике (в деревне Цыгановка Дивеевского района Нижегородской области. - Прим. ред.). Главное - понимание святости места и осознание внутренней необходимости в помощи Божией. Однако порой мы видим печальную картину: на Волге делают иордань, а рядом жарят шашлыки, люди матерятся, пьют, курят, делают селфи и делятся достижениями, что смогли зайти в холодную воду. Это не имеет отношения к крещенским купаниям.

Справка "РГ"

Крещение Господне - христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории - крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. По Евангелию, во время крещения на Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". В православии Крещение Господне входит в число двунадесятых праздников.