Новости

Берлускони объявил о намерении баллотироваться в Европарламент 19:57
В Москве полицейские задержаны за махинации с жильем 19:49
США заявили о возможности спасти ДРСМД 19:31
Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра 19:23
Пенсионный фонд России сократит четверть сотрудников 19:17
Международный арктический форум пройдет в Санкт-Петербурге 19:08
Меховые наручники, пулемет и лебедь: что забывают в каршеринге 19:08
Бастрыкин поручил проверить информацию о самостроях у моря в Сочи 18:59
Джулия Робертс не будет играть во втором сезоне "Возвращения домой" 18:50
"Единая Россия" запустит всероссийский контроль над нацпроектами 18:43
Московские школьники предложили несколько перспективных изобретений 18:36
Профильные ведомства поддержали законопроект об устойчивости Рунета 18:35
В Подмосковье видеокамеры стали следить за автобусными остановками 18:35
Франция успешно испытала в бою аналог американского Javelin 18:31
Под Калининградом на пляж вынесло немецкую торпеду времен войны 18:22
Под Саратовом подростков заподозрили в насилии в отношении сверстницы 18:18
Сербский президент подарил Путину щенка овчарки 18:16
"Победа" перестанет летать за границу из Санкт-Петербурга 18:13
Энн Хэтэуэй сыграет главную роль в новой экранизации сказки "Ведьмы" 18:07
Актера из сериала "Глухарь" Ефременкова обвинили в изнасиловании 18:05
Учительница из Тольятти рассказала, почему ударила школьницу 18:05
Видео: Как дать елке вторую жизнь 18:03
Жители Сербии встретили Путина аплодисментами 17:56
Новые американские корабли прибрежной зоны назвали бесполезными 17:56
Лимузин "Волга-Кортеж" выставили на продажу за 4 млн рублей 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале и марте
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
Что изменится в 2019 году для владельцев квартир
17.01.2019 19:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра

Текст: Константин Бахарев

Беременная женщина, которую спасли сегодня во время пожара в пермском бизнес-центре, благополучно родила ребенка. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Фото: https://vk.com/podslushanoperm
МЧС назвало возможную причину пожара в бизнес-центре в Перми

Пермячка находилась на девятом месяце беременности. Когда здание загорелось, она не успела уйти и оказалась отрезанной дымом от выхода.

Ее пришлось эвакуировать через окно на третьем этаже: женщина спустилась по лестнице, которую установили люди, находившиеся на улице. Пермячку немедленно доставили в больницу, где и произошли роды. В краевом минздраве обратились к СМИ с просьбой не беспокоить роженицу.

Напомним, пожар произошел в бизнес-центре на улице Монастырской в Перми. Были эвакуированы около 50 человек, 14 получили различные травмы. Четверо госпитализированы. Один из них с тяжелой травмой находится в краевой больнице.

По предварительной версии МЧС, возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Общество Здоровье Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сербский президент подарил Путину щенка овчарки
В России разработана система предсказания ДТП
Нарышкин: Лондон уничтожает улики по "делу Скрипалей"
Британские власти арестовали российское судно "Кузьма Минин"
Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши в 1945 году