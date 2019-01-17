Пермячка родила после спасения из горящего бизнес-центра

Беременная женщина, которую спасли сегодня во время пожара в пермском бизнес-центре, благополучно родила ребенка. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Пермячка находилась на девятом месяце беременности. Когда здание загорелось, она не успела уйти и оказалась отрезанной дымом от выхода.

Ее пришлось эвакуировать через окно на третьем этаже: женщина спустилась по лестнице, которую установили люди, находившиеся на улице. Пермячку немедленно доставили в больницу, где и произошли роды. В краевом минздраве обратились к СМИ с просьбой не беспокоить роженицу.

Напомним, пожар произошел в бизнес-центре на улице Монастырской в Перми. Были эвакуированы около 50 человек, 14 получили различные травмы. Четверо госпитализированы. Один из них с тяжелой травмой находится в краевой больнице.

По предварительной версии МЧС, возгорание началось из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.