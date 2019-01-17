Около тысячи тяжелобольных ребятишек и детей-сирот получили новогодние подарки во время традиционной акции "Дедморозим". Она проводится в Пермском крае уже в десятый раз.

Получите мишку!

Наступила завершающая стадия масштабной операции под названием "Розыск".

- Дело в том, что не всем детям удается вручить подарки перед Новым годом, - рассказывает координатор благотворительного фонда "Дедморозим" Арина Плюснина. - Мы выезжали в детские дома и больницы, где во время праздничных елок детишки получали то, о чем просили Деда Мороза. Но бывает, что кого-то забрали родители, кто-то заболел. Когда сообщают, что ребенка нет на месте, мы тут же выезжаем, чтобы исполнить его новогоднее желание.

Волонтер Александра Фадеева мчалась по ночным дорогам Прикамья, разыскивая маленькую деревню Кукеты, что в Верещагинском районе. Парнишка, просивший Деда Мороза подарить ему игрушку - большого белого медведя, уехал из приюта и не смог получить подарок. Но служба розыска "Дедморозим" нашла его, даже несмотря на то что Кукеты неизвестны спутниковому навигатору и, чтобы попасть в деревушку, пришлось плутать по сельским зимникам.

Неврученными пока остаются около 20 подарков. Это домик для куклы, железная дорога, радиоуправляемые машинки - словом, то, что обычно просят дети у Деда Мороза на Новый год.

Поправим зубки

Идея вручать подарки ребятам, находящимся в детских домах, приютах и больницах, появилась у широко известного сегодня пермяка Дмитрия Жебелева больше 10 лет назад. Перед праздником он собрал письма детей-сирот, адресованные Деду Морозу, отсканировал их и выложил на своем сайте. Каждый, кто их прочитал, мог исполнить детскую мечту.

Акция получила название "Дедморозим", и вот уже много лет в Прикамье исполняются желания детей, которые по той или иной причине могли бы и не сбыться.

- Сейчас у нас все строго регламентировано, - улыбается Арина Плюснина. - В ноябре наши координаторы приезжают в учреждения, где находятся дети. Те пишут письма Деду Морозу, просят исполнить свое желание. Потом мы эти послания сканируем и выкладываем на портале. И все, кто хотят помочь детишкам, выбирают то или иное желание и исполняют его. А мы сортируем принесенные подарки и развозим их по больницам и детским домам.

Желания бывают самые разные. Например, Ульяна из Краснокамского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, попросила исправить ей зубной прикус. И желающие помочь нашлись.

- Деньги собрала команда пермских рыбаков, - говорит координатор фонда в Краснокамске Галина Фролова. - Они даже договорились с клиникой, где девочке поставят брекеты. Уже в январе Ульяна побывала на первом приеме у стоматолога. Так что ее мечта начала сбываться.

Подарок другу

Большой набор подарков отправили в Коми-Пермяцкий округ детям Кудымкара и Пешнигорта. Дед Мороз исполнил 102 желания, и никто не остался без подарка. Ребята просили привезти им кукол, игрушечные машинки, наушники. Волонтер Наталья Обухова запомнила два не очень привычных подарка: большущего плюшевого медведя и боксерскую грушу.

- Я мечтала увидеть реакцию детей, которым мы везли эти подарки из Перми, - рассказывает она. - А когда прибыли, узнали, что они разъехались по домам. Но без исполнения новогодней мечты дети не остались. В тот же день мы привезли подарки к ним домой. Ребята были просто счастливы.

Происходят в это время и другие чудеса, как и положено в Новый год. В ноябре в Горнозаводском центре помощи дети писали послания Деду Морозу. Координатор Ольга Кузина обратила внимание на двух парней, сидевших вместе. Тот, что был постарше, через пару недель стал совершеннолетним и уехал из центра. А письмо второго паренька выложили на сайте "Дедморозим".

- Очень быстро под ним появился комментарий: подарок обязательно будет, - вспоминает Кузина. - А после звонка дарителя стало ясно, что его делает тот самый выпускник, который во время составления письма сидел с младшим другом! Так ребята учатся не только мечтать, но и помогать сбыться мечтам других.

Юридически подкован

Часто просят подарки не только для себя. Мальчик из Верещагино очень хотел большую мягкую игрушку для подруги, а малыш из Чайковского - надувной сноутюбинг для катания с ледяных горок, чтобы порадовать им брата и сестричку.

Бывает, детские желания удивляют даже привыкших ко всему работников фонда. Шестеро парней из Пермского центра помощи детям попросили куртки одной очень известной фирмы. Желание оставалось без исполнения почти до самого Нового года. Но получилось так, что в центр приехал один из руководителей этой самой компании, перевоплотился в Деда Мороза и вручил ребятам именно такие куртки, о которых они мечтали.

- Одна девочка просила себе африканские косички, а вторая хотела окрасить волосы в стиле омбре, - улыбается координатор Кристина Васева. - Я сама полагала, что это неисполнимо, но ошиблась. Желания сбылись!

Удивил один очень серьезный мальчуган. Он обратился к Деду Морозу с письмом, в котором попросил главного зимнего волшебника подарить ему набор учебников по юриспруденции. Мальчик хочет стать правоведом, и эти книги были ему очень нужны. Конечно, желание исполнилось.

А 11-летний паренек из Лысьвы попросил микроскоп - он мечтает стать биологом. И получил прибор в подарок.

Комментарий

Дмитрий Жебелев, инициатор новогодней акции "Дедморозим":

- Пермяки знакомы с ребятами, оставшимися без попечения родителей, уже 10 лет и меняют их жизнь к лучшему круглый год. Дети-инвалиды вместо психоневрологических интернатов благодаря неравнодушным людям попадают на учебу в образовательные учреждения в рамках проекта "Вернуть будущее". Потому воспитанник Рудничного дома-интерната и попросил у Деда Мороза костюм - чтобы было в чем ходить в техникум и пойти на встречу с губернатором. У малышей-сирот под Новый год впервые появляются собственные игрушки, а пермяки в рамках проекта "В домике" весь год внедряют принципы семейного воспитания в учреждениях для этих ребят. В праздники в штаб "Дедморозим" принесли подгузники и средства гигиены - их отправят в больницы детям-сиротам, о которых заботятся больничные мамы. И все это тоже благодаря пермякам. Кстати В нынешнем году акция "Дедморозим", которая считается пермской, расширила свою географию. Впервые подарки детям начали поступать из других регионов. Посылки пришли из Москвы, Архангельска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова и Магнитогорска. Из Сергиева Посада прислали несколько коробок с предметами гигиены и канцелярскими товарами для проекта "Больничная мама".