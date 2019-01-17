Под Саратовом подростков подозревают в насилии в отношении сверстницы

В Пугачеве в Саратовской области задержаны молодой человек и девушки-подростки, которые подозреваются в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей 17-летней знакомой.

Как сообщили в областном управлении СК, межрайонным следственным отделом в Пугачеве в отношении группы молодежи возбуждено уголовное дело по части 3 статье 132 УК.

Сотрудники следственных органов рассказали, что 21-летний юноша, девушка 16 лет и две девушки 15 лет подозреваются в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, преступление произошло в частном доме, который снимал 18-летний знакомый пострадавшей девушки. Жительница Пугачева находилась 13 января в этом доме, когда у нее произошел конфликт с другими гостями. Три девушки, к которым присоединился 21-летний молодой человек, избили ее, а также совершили насильственные действия сексуального характера. Пострадавшая дважды пыталась покинуть дом, но ее насильно там удерживали. Утром 14 января девушке удалось убежать. О случившемся она рассказала своей бабушке, которая обратилась в правоохранительные органы.

В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что пострадавшей девушке оказали необходимую медицинскую помощь, а остальных участников инцидента доставили в полицию.

- Решается вопрос об избрании одной из 15-летних девушек меры пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении 21-летнего молодого человека - о взятии его под стражу, - рассказали в пресс-службе СУ СК.

Двум другим девушкам следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.