- Цель акции - воспитание культуры утилизации, а также поддержание экологического благополучия территорий, - говорят инициаторы. - Только за два первых дня жители принесли более 400 старых батареек. В качестве благодарности за неравнодушное отношение к экологии каждый участник акции получил в обмен на батарейки конфеты.
Сбор отработанных элементов питания в заречной части города будет проходить до середины февраля. Батарейки принимаются в Центре местной активности по адресу: улица 60 лет Комсомола, 17, кабинет 9.
Кстати, всего лишь одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. В элементах питания содержится множество различных металлов (ртуть, никель, кадмий, свинец и другие), которые накапливаются в живых организмах, нанося им существенный вред.
Адреса других пунктов приема опасных отходов в Кирове:
- деревня Гнусино, ул. Трактовая, 1а;
- ул. Советская, возле дома N 54;
- микрорайон Радужный - ул. Индустриальная, 4;
- поселок Костино - ул. Победы, 4;
- поселок Бахта - ул. Юбилейная, 10;
- микрорайон Коминтерн - ул. Павла Корчагина, возле дома N 55;
- ул. Розы Люксембург, 3;
- поселок Дороничи - ул. Мира, возле дома, N 1а;
- улица Маршала Конева, 13.