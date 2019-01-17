В микрорайонах Домостроитель и Озерки заречной части Кирова стартовала экологическая акция "Батарейки на утилизацию!". Ее организаторами выступили Центр местной активности и администрация Первомайского района.

За первые два дня акции кировчане принесли в пункт приема более 400 старых батареек. Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

- Цель акции - воспитание культуры утилизации, а также поддержание экологического благополучия территорий, - говорят инициаторы. - Только за два первых дня жители принесли более 400 старых батареек. В качестве благодарности за неравнодушное отношение к экологии каждый участник акции получил в обмен на батарейки конфеты.

Сбор отработанных элементов питания в заречной части города будет проходить до середины февраля. Батарейки принимаются в Центре местной активности по адресу: улица 60 лет Комсомола, 17, кабинет 9.

Кстати, всего лишь одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. В элементах питания содержится множество различных металлов (ртуть, никель, кадмий, свинец и другие), которые накапливаются в живых организмах, нанося им существенный вред.

Читателю на заметку

Адреса других пунктов приема опасных отходов в Кирове:

- деревня Гнусино, ул. Трактовая, 1а;

- ул. Советская, возле дома N 54;

- микрорайон Радужный - ул. Индустриальная, 4;

- поселок Костино - ул. Победы, 4;

- поселок Бахта - ул. Юбилейная, 10;

- микрорайон Коминтерн - ул. Павла Корчагина, возле дома N 55;

- ул. Розы Люксембург, 3;

- поселок Дороничи - ул. Мира, возле дома, N 1а;

- улица Маршала Конева, 13.