В Кировской области за взятки задержан глава района

Глава Малмыжского района Кировской области задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщили "РГ" в четверг в СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2017 году он лично и через посредников взял от местного предпринимателя 15 тысяч рублей и телевизор за содействие в получении подряда на ремонт участка проходившей по району автомобильной дороги "Казань - Пермь". А от другого предпринимателя он потребовал за подписание актов выполненных работ по муниципальному контракту оплатить его долг перед местным кафе в размере 25 тысяч рублей.

Это стало известно в ходе полицейской проверки. На основании материалов УМВД в отношении главы возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 290 УК РФ. Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.