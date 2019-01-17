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17.01.2019 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми шесть человек пострадали при пожаре в бизнес-центре

Текст: Константин Бахарев (Пермский край)
Фото: https://vk.com/podslushanoperm Фото: https://vk.com/podslushanoperm
Фото: https://vk.com/podslushanoperm

В бизнес-центре по улице Монастырской в Перми произошел пожар с сильным задымлением. Об этом сообщили в краевом МЧС.

По данным ведомства, информация о ЧП поступила дежурным в 14.10 по московскому времени. Как уточняет РИА Новости, люди оказались заблокированы на третьем и четвертом этажах здания.

- Я выглянул в окно своего офиса и увидел клубы дыма неподалеку, - рассказал "РГ" Вячеслав Варанкин, предприниматель. - Один из наших сотрудников начал вызывать МЧС, а я побежал к месту пожара.

Фото: РАПТЛИ/РИА Новости
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По сообщениям очевидцев, людям пришлось спасаться от дыма и огня из окон. Одна из женщин попыталась удержаться за подоконник третьего этажа, однако упала вниз, на козырек над входом в здание. В это время в окно, из которого валил дым, выглянула еще одна женщина, которая оказалась беременной. С помощью раздвижной лестницы прохожие помогли ей спуститься.

Прибывшие к зданию спасатели эвакуировали по пожарным лестницам 14 человек. Полностью справиться с огнем удалось в 14.55. В результате ЧП шесть человек были направлены в больницы города. Как уточнили Интерфакс в МЧС региона, из шести пострадавших госпитализированы четыре человека. Еще двоим помощь была оказана амбулаторно.

Женщина на девятом месяце беременности, которую очевидцы спасли еще до приезда пожарных, была госпитализирована в сознании в родовое отделение. Как уточнили ТАСС в минздраве региона, она родила. По словам врачей, состояние матери и ребенка ближе к удовлетворительному. Они находятся под наблюдением медиков. Их жизням ничего не угрожает.

Сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.

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