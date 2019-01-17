В январе Законодательное собрание рассмотрит поправки в региональный закон "Об административных правонарушениях в Пермском крае", внесенные прокурором Прикамья. Речь идет о новом составе правонарушения - бытовом дебоширстве.

Не наказывают

Это происходит не от хорошей жизни. Дело в том, что из Уголовного кодекса РФ исчезло наказание за побои, нанесенные близким людям. Сегодня это трактуется как административное правонарушение. И как результат те, кто любят покуражиться, особенно в пьяном виде, над женой или детьми, получили свободу действий.

Раньше так называемых домашних боксеров могли отправить на пару лет в колонию. Теперь же максимум, что им грозит за рукоприкладство в семье, - это 15 суток ареста. По данным краевого ГУВД, в прошлом году в Прикамье зарегистрировано 1753 бытовых преступления, в том числе 220 особо тяжких, включая убийства.

Пострадавшими признаны более тысячи детей и женщин, из них более 800 - родственники дебошира.

- В 2018 году жалоб на домашнее насилие поступило в три раза больше, чем в предыдущем, - отмечает уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. - И это не только физическое насилие, но и экономическая эксплуатация, психологическое насилие, причем в отношении слабых - детей и женщин. На мой взгляд, декриминализация статьи 116 УК РФ уже сейчас приводит к росту бытового насилия и, самое опасное, сокрытию подобных фактов, поскольку должного наказания "домашние боксеры" не получают.

Кто такой дебошир?

Не так давно в Перми произошел довольно показательный случай. Жительница Мотовилихи, устав от постоянных нападок мужа, написала письмо президенту с просьбой о помощи. Под ним подписалось еще несколько женщин, страдающих от бытового насилия.

Началась проверка, и выяснилось, что местный участковый занимался волокитой, нарушая все сроки. Стража порядка, конечно, наказали. Но как это помогло пермячкам? Никак. Согласно полицейской статистике, по статье 6.1.1 "Побои" Кодекса об административных правонарушениях РФ (она появилась в 2016 году) в 2018 году было привлечено к ответственности более шести тысяч человек. Практически все они отделались штрафами. Вряд ли такое наказание остановит "домашних боксеров".

- Когда человек не чувствует себя комфортно в отношениях с близкими, подвергается бытовому насилию, это ненормально, - говорит прокурор Пермского края Андрей Юмшанов. - По нашим данным, примерно 60-70 процентов пострадавших в такой ситуации не обращаются за поддержкой - просто не знают, кто и как им может помочь. К тому же выяснилось, что никакого наказания для тех, кто устраивает дебош дома, нет.

Поэтому прокуратура и внесла в Законодательное собрание проект дополнений в закон "Об административных правонарушениях в Пермском крае". Он должен сработать как предупреждающая мера для тех, кто любит побузить. Впервые в Прикамье появилось определение, кто же такой дебошир. Согласно предложенной прокуратурой формулировке, дебоширство - это "действия гражданина, нарушающие спокойствие лиц, проживающих в жилом помещении, и создающие конфликтную ситуацию, сопровождающуюся шумом, нецензурной бранью". За эти проступки будет налагаться опять же штраф от 500 до двух тысяч рублей.

Жизнь дороже

Уполномоченный по правам человека в Прикамье считает, что необходимо ужесточить наказание за насилие в семье. Павел Миков озабочен сложившейся ситуацией и даже предлагает принять довольно суровые меры.

- Мы фиксируем явный перекос в области защиты прав, - полагает он. - Правозащитники в основном интересуются, как обращаются с нарушителями, как соблюдают их права. А кто же позаботится о жертвах, в том числе домашнего насилия? Я полагаю, что самое главное - это жизнь человека и его здоровье. Если избиение происходит в семье, в доме, в квартире, то сейчас и вмешаться никто не может. Вроде это их личное дело. Думаю, что принцип неприкосновенности семейной, частной жизни должен быть подчинен задаче защиты жизни человека. И государство обязано вмешиваться в ситуацию, не дожидаясь тяжких последствий.

Конечно, возникает множество вопросов, когда полиция может вмешаться в домашний скандал, чтобы не допустить совершения преступления. Ведь ситуации бывают разные.

Например, в Перми в прошлом году жена поссорилась с мужем и тот ее поколотил. Обиженная женщина вызвала на подмогу отца. Он начал разбираться зятем, и до того они довыясняли отношения, что разгоряченный супруг пырнул тестя ножницами. В итоге: скорая, полиция, уголовное дело. Отец жены получил порезы, и эксперты признали их легким вредом здоровью. Потом супруги опомнились, помирились и попросили прекратить уголовное дело. Но мужа все равно наказали. А если бы еще в момент ссоры те же соседи вызвали полицию и служители закона незамедлительно приехали, то неприятных для всех последствий удалось бы избежать.

Вот для предотвращения подобных случаев и вносятся изменения в региональный закон. Если их примут, у полиции появится законное право пресечь конфликт в зародыше и дело не дойдет до уголовного преследования.

Поможет вытрезвитель

В полиции считают, что одной из главных причин домашних ссор и бытового насилия является пьянство. По мнению начальника краевого ГУВД Михаила Давыдова, необходимо менять отношение общества к пьянству, дракам и домашнему насилию.

- Раньше существовали вытрезвители, - говорит Давыдов. - Это же не просто место, где подвыпившие граждане приходили в себя. Вытрезвители являлись мощной системой профилактики пьянства и бытового насилия. Причем когда эти учреждения были частью правоохранительной системы, мы продолжали работать с пьяницами и после того, как они покидали вытрезвитель. И дома с ними вели профилактику, и на работе. Сейчас этим никто не занимается.

Справка "РГ"

В Пермском крае действует три кризисных отделения для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию: в Перми, Чайковском и Березниках. Срок пребывания там ограничен тремя месяцами. За это время женщина совместно со специалистом составляет дальнейший жизненный план, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

Комментарий

Татьяна Абдуллина, заместитель председателя правительства Пермского края:

- В Прикамье есть все возможности и социальные технологии, позволяющие двигаться вперед в решении проблемы бытового насилия. Главная загвоздка во многих процессах - это отсутствие должного межведомственного взаимодействия, поэтому задача его отработки и передачи объективной информации и анализа на уровень краевой власти уже поставлена перед главами муниципалитетов.

Куда обратиться

Центр социальной адаптации - тел. 8 (342) 241 54 77 Скорая социальная помощь - тел. 8 (342) 236-19-70 или 066 Круглосуточная линия для женщин, подвергшихся насилию, - 8 992 200 18 56. Адреса кризисных отделений для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации Пермь, ул. Таборская, 22а, тел. 8 (342) 269 44 34 Березники, ул. Суворова, 60, тел. 8 (342) 443 14 32, 8 950 460 00 45 (круглосуточно) Чайковский, ул. Декабристов, 5а, тел. 8 (342) 41 2 94 81, 8 (342) 417 34 70.