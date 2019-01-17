В Прикамье осудили женщину, лишившую жилья 17 человек

Соликамский городской суд Пермского края осудил 44-летнюю местную жительницу за мошенничество на рынке недвижимости в особо крупном размере. Ее жертвами стали 17 человек, квартиры которых были проданы без их ведома.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, совместно с двумя подельниками мошенница подыскивала граждан (собственников квартир), остро нуждающихся в денежных средствах. Она убеждала их временно заключить с нею договор на отчуждение имущества и получить деньги у банка под залог недвижимости. В действительности злоумышленница продавала полученное в распоряжение недвижимое имущество третьим лицам.

Таким образом ей удалось заключить более 10 незаконных сделок и получить 17,3 миллиона рублей. Суд приговорил виновную к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.