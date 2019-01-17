В Тольятти учительница биологии ударила по лицу ребенка

На видеохостинге в сети интернет появилась запись, на кадрах которой видно, как учитель бьет по лицу ученицу.

Выяснилось, что инцидент произошел между учителем биологии и ученицей пятого класса школы №93 города Тольятти Самарской области.

По сообщению мэрии города, утром 17 января в мэрии прошло экстренное совещание с участием руководства департамента образования администрации и руководства и педагогического коллектива школы, а также родителей учащихся.

"Для объективной оценки ситуации в школе проводится проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры реагирования, - говорится в сообщении мэрии. - При любых обстоятельствах действия педагога в администрации образовательного учреждения и департаменте образования считают недопустимыми".

На время проведения проверки учительница отстранена от работы.