Барнаульская прокуратура подала в суд на городскую Думу

В Центральном районном суде Барнаула прошло первое заседание по иску прокурора города к городской Думе, депутаты которой неверно составили декларации о доходах.

Неверные сведения о доходах и имуществе за 2017 год предоставили четырнадцать депутатов. Некоторые из них сильно "поскромничали".

- Например, в одной из деклараций не указаны сведения о двух помещениях площадью 176 и 142 квадратных метра. Сокрыты доходы от продажи двух земельных участков площадью 724 и 886 квадратных метров. Неверно указаны площади и доли в праве собственности девяти квартир и одного земельного участка. Другой депутат "забыл" указать нежилое здание площадью 663 квадратных метра. Следующий не внес в документ данные об одной четвертой части в праве собственности на земельный участок площадью 914 квадратных мет-ров и одной четвертой части - на дом площадью 81 квадратный метр. В одной из деклараций скрыт доход от компании в сумме 478 тысяч рублей. И так далее, - сообщил прокурор Барнаула Владимир Елизаров.

В соответствии с федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", единственным правовым последствием таких нарушений является досрочное прекращение полномочий депутата. Именно это прокурор Барнаул потребовал от городской Думы. Однако

30 ноября прошлого года парламентарии отказались наказывать нарушителей. А один из главных нарушителей даже упрекнул прокуратуру в "формализме" и предвзятости, объяснив причины декларационных проколов у себя и коллег недостатком опыта, невнимательностью и недостаточной

ответственностью, в том числе своих подчиненных, которым депутаты доверили заполнение важных документов. К нехватке ответственности у муниципальных коллег свел проблему и председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

12 декабря 2018 года прокурор обратился в суд по поводу бездействия Барнаульской гордумы в вопросе досрочного прекращения полномочий депутатов, допустивших нарушения закона, - этот вопрос так и не был вынесен на голосование.

- Мы требуем признать противоречащими закону второй и третий пункты решения Барнаульской городской думы N 234 от 30 ноября 2018 года в части неприменения мер ответственности к депутатам, допустившим предоставление неполных или недостоверных сведений. Второй пункт наших исковых требований: признать незаконным бездействие городской Думы, выразившееся в непринятии решения о досрочном прекращении полномочий этих депутатов, - сообщил Владимир Елизаров.

Судья Мария Овсянникова приняла решение проводить заседания в закрытом от журналистов режиме. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителя Барнаульской городской Думы, выразившего опасение о разглашении персональных данных депутатов.

Между тем

В Бийской гордуме схожий скандал - неправильные сведения о доходах предоставили семнадцать депутатов. Во втором по величине городе Алтайского края местная Дума также держит ситуацию на паузе.