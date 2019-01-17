Барнаульская прокуратура подала в суд на городскую Думу

Новости

В стратегии ПРО США сделали ставку на ядерное сдерживание России и КНР 07:08
Амазонские дельфины признаны вымирающим видом 06:28
МИД КНР: Китай не собирается становиться США или заменять их 06:24
Мадуро пообещал отправить в тюрьму организаторов протестов 06:13
Приморские школьники помогли поймать квартирного вора 06:12
США запланировали на 19 января запуск секретного спутника 05:49
На Сахалине циклон нарушил транспортное сообщение и электроснабжение 05:41
Основатель Vanguard Джон Богл скончался в возрасте 89 лет 05:31
На камчатском вулкане Шивелуч началось извержение 05:14
Вблизи Курил произошли два землетрясения 05:01
СМИ: США и Япония намерены соблюдать санкции в отношении КНДР 05:00
Сын иранской журналистки назвал причину ее задержания в США 04:54
Волочкова передумала оставаться жить на Мальдивах 04:05
На острове Кутиноэрабу в Японии началось извержение вулкана 04:04
Введенный Клинтоном режим ЧП Трамп продлил еще на год 03:58
Протесты против повышения стоимости проезда прошли в Бразилии 03:37
МВД Мексики предложило приравнять кражу бензина к тяжким преступлениям 03:24
В США арестован мужчина за подготовку нападения на Белый дом 03:22
Мэр Гданьска Павел Адамович будет похоронен 19 января 02:59
Депутат Верховной Рады пришел на телеэфир в образе Чаплина 02:48
Пушков заявил о неизбежности выхода США из договора ДРСМД 02:45
Лидер КНДР передал Трампу очередное послание 02:28
Пелоси предложила Трампу перенести его ежегодное послание Конгрессу 02:02
Рослесхоз предложил запретить китайцам покупать древесину у граждан РФ 01:44
Вышел трейлер причудливого космического триллера "Высшее общество" 01:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
Как стать собственником загородного дома по упрощенным правилам
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В Пенсионном фонде рассказали, как рассчитать размер пенсии
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
В "РГ" пройдет конференция для энергосбытовых предприятий
17.01.2019 06:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Законодатели не исполняют закон?

Барнаульская прокуратура подала в суд на городскую Думу
Текст: Сергей Зюзин
Российская газета - Экономика Сибири №7766 (8)
В Центральном районном суде Барнаула прошло первое заседание по иску прокурора города к городской Думе, депутаты которой неверно составили декларации о доходах.
Фото: iStock
В Прикамье визит депутата к приставам закончился арестом его машины

Неверные сведения о доходах и имуществе за 2017 год предоставили четырнадцать депутатов. Некоторые из них сильно "поскромничали".

- Например, в одной из деклараций не указаны сведения о двух помещениях площадью 176 и 142 квадратных метра. Сокрыты доходы от продажи двух земельных участков площадью 724 и 886 квадратных метров. Неверно указаны площади и доли в праве собственности девяти квартир и одного земельного участка. Другой депутат "забыл" указать нежилое здание площадью 663 квадратных метра. Следующий не внес в документ данные об одной четвертой части в праве собственности на земельный участок площадью 914 квадратных мет-ров и одной четвертой части - на дом площадью 81 квадратный метр. В одной из деклараций скрыт доход от компании в сумме 478 тысяч рублей. И так далее, - сообщил прокурор Барнаула Владимир Елизаров.

В соответствии с федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", единственным правовым последствием таких нарушений является досрочное прекращение полномочий депутата. Именно это прокурор Барнаул потребовал от городской Думы. Однако

30 ноября прошлого года парламентарии отказались наказывать нарушителей. А один из главных нарушителей даже упрекнул прокуратуру в "формализме" и предвзятости, объяснив причины декларационных проколов у себя и коллег недостатком опыта, невнимательностью и недостаточной

ответственностью, в том числе своих подчиненных, которым депутаты доверили заполнение важных документов. К нехватке ответственности у муниципальных коллег свел проблему и председатель краевого Законодательного собрания Александр Романенко.

12 декабря 2018 года прокурор обратился в суд по поводу бездействия Барнаульской гордумы в вопросе досрочного прекращения полномочий депутатов, допустивших нарушения закона, - этот вопрос так и не был вынесен на голосование.

- Мы требуем признать противоречащими закону второй и третий пункты решения Барнаульской городской думы N 234 от 30 ноября 2018 года в части неприменения мер ответственности к депутатам, допустившим предоставление неполных или недостоверных сведений. Второй пункт наших исковых требований: признать незаконным бездействие городской Думы, выразившееся в непринятии решения о досрочном прекращении полномочий этих депутатов, - сообщил Владимир Елизаров.

Судья Мария Овсянникова приняла решение проводить заседания в закрытом от журналистов режиме. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство представителя Барнаульской городской Думы, выразившего опасение о разглашении персональных данных депутатов.

Между тем

В Бийской гордуме схожий скандал - неправильные сведения о доходах предоставили семнадцать депутатов. Во втором по величине городе Алтайского края местная Дума также держит ситуацию на паузе.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пушков заявил о неизбежности выхода США из договора ДРСМД
В СК подтвердили "бытовую" версию причины взрыва газа в Шахтах
Путин потребовал добиваться реальных результатов по нацпроектам
МИД РФ сообщил о новых свидетельствах связи США с террористами
Кремль назвал ключевое условие для заключения мирного договора с Японией