Новосибирские социологи отмечают, что одним из трендов потребительского рынка, наметившимся в конце 2018 года, стало снижение спроса на товары и услуги. А на смену поколению Х пришло поколение Y со своим взглядом на покупку.

По словам заведующей кафедрой Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ) Светланы Ильиных, еще три года назад респонденты выбирали довольно рискованные способы распоряжения свободными деньгами. Как показало ежегодное исследование стратегии поведения новосибирцев на потребительском рынке, более тридцати процентов из числа опрошенных мужчин еще совсем недавно были готовы инвестировать свои средства в приобретение недвижимости, технические новинки, банковские депозиты, ценные бумаги, валюту и свой бизнес. Сегодня социологи говорят об "охранительном поведении", поскольку повседневные траты сократились почти у двадцати процентов респондентов.

На повседневные расходы уходит вся зарплата у десяти процентов опрошенных. Дорогостоящие покупки (квартира, дача, машина, туристическая путевка) представляют сложность для 22 процентов участников опроса. Лишь 3,2 процента из 1 200 респондентов утверждают, что практически ни в чем себе не отказывают.

- Клиент действительно стал экономить: он не готов переплачивать и хочет покупать товар по "честной цене", - отметила коммерческий директор торгового холдинга "Сибирский гигант" Ольга Занина на очередной встрече в клубе Высшей школы бизнеса НГУЭУ.

Большим спросом у новосибирцев пользуются мясо, фрукты, овощи и алкогольные напитки, а вот на товары молочной группы он ощутимо упал. Меняются модели потребления хлебобулочных изделий: предпочтение отдается не хлебу, а выпечке. Стабилен спрос на детское питание, а также на корма для животных. По наблюдению Ольги Зениной, в прошлом году выросло потребление замороженных продуктов - рыбы, полуфабрикатов, овощей.

Объемы продаж бытовой химии, наоборот, серьезно упали: новосибирцы стали более экономно расходовать чистящие и моющие средства.

Основными потребителями услуг кафе и ресторанов сегодня, по данным консультанта по сервису и эффективному управлению ресторанами Инны Варбанец, являются представители поколения Y - рожденные в 1980-1996 годах. И их потребительская активность с каждым годом будет расти - к 2024 году "игреки" составят шестьдесят процентов работающего мирового населения.

- Стратегия привлечения внимания именно этой категории потребителей - уже определяющая в продвижении услуг HoReCa, - отмечает Варбанец.

Бизнес-консультант Анна Бочарова, выступая на ежегодной общероссийской конференции "Всероссийский совет директоров" с докладом "Новые поколения - новые потребители", предложила сегментировать покупателей по психотипу личности. Так, поколение X (условно 1965-1979 годы рождения) отличается верой в качество любимых брендов и демонстративным покупательским поведением. Они любят трогать товар и предпочитают офлайн-продажи. Могут делать покупки для близких. "Подсаживаются" на скидки и акции. Иногда покупают потому, что им понравился магазин или какой-то продавец-консультант. "Игреки" же ищут в покупках впечатления и удовольствие.

- Для них важно, чтобы все было "без заморочек", быстро и сразу. Они покупают только для себя, комбинируя онлайн и офлайн. Это поколение "Я". Чтобы их привлечь, следует уделить внимание удобству, красоте торгового пространства, визуализации, - подчеркивает Анна Бочарова.

"Зеты" отличаются склонностью к онлайн-покупкам, комфорту, исследованию вариантов, учету таких категорий как социальная ответственность производителя и экологичность товара.

- Молодые потребители не пьют водку, дешевое вино и пиво, пакетированные соки, не едят колбасу, не любят готовить и неохотно обрастают собственностью и недвижимостью, в одежде предпочитают свободу движений и удобство, - отметила Анна Бочарова.

Как следствие, сокращаются сегменты посуды, игрушек, детской и классической мужской одежды. Возможные товарные ниши - товары ручной работы, товары для животных.

- Основные тренды рынка - покупка как приключение, комбинация ярких эмоций, красок, доверия к магазину и хорошей цены. Чем быстрее покупательское решение, тем оно эффективнее, - уверена эксперт.

Кстати

Сейчас все чаще ответ на классический вопрос продавца-консультанта "Могу я вам чем-то помочь?" звучит в самых разнообразных вариантах. Люди не спешат делать покупки. А в рестораны и кафе ходят, как отмечают социологи, не только чтобы поесть, но и воспользоваться бесплатным Wi-Fi и пообщаться.