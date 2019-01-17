Сегодня только в Омской области по официальным данным насчитывается более пяти тысяч волонтеров. Благодаря социальным сетям добровольное движение набирает силу. Волонтеры помогают ветеранам, инвалидам, многодетным и малоимущим семьям. Устраивают соревнования, вернисажи, проводят патриотические и социальные акции. Ухаживают за больными людьми и могилами героев. Это люди, для которых помощь другим становится потребностью.

Не бойся, я с тобой!

Наталья Карпетченко, поступая в вуз на специальность "Социальная работа", не думала, что это станет главным в ее жизни. Но, защитив диплом, стала заниматься организацией помощи сначала малоимущим гражданам, потом детям, инвалидам. И поняла, что это занятие - как раз для нее. Сейчас "доросла" до пациентов самой сложной категории - паллиативных больных. И старается помогать всем, а не только тем, кто находится в хосписе.

- Семьдесят процентов людей, дни которых сочтены, хотят провести их не в палате, а дома, рядом с близкими и родными людьми. Конечно, находиться рядом с умирающим человеком непросто. Но создать максимально комфортную атмосферу все-таки можно, - считает Наталья. - Наша задача - поддержать семью и практически, и психологически. Научить родственников правильно обращаться с больным, не огорчать его, не выходить из равновесия, что бы ни случилось.

С болью и горем этой хрупкой женщине приходится сталкиваться чуть ли не ежедневно. Как ей удается находить душевные силы и сохранять выдержку?

- Просто я научилась относиться к смерти философски, - признается Наталья. - Тот, кто родился, рано или поздно уйдет. С этим ничего не поделаешь. Поэтому жизнь надо ценить и беречь, особенно когда ее остается совсем мало. Когда до неба уже рукой подать, так хочется любви.

Чтобы помогать людям, Наталья Карпетченко организовала благотворительный фонд "Обнимая небо" и уже дважды сумела выиграть конкурс социальных проектов. На средства гранта организовала бесплатные семинары, на которых специалисты Европейского центра долгосрочной опеки поделились с омичами современными наработками по уходу за паллиативными больными.

- На семинары пришло вдвое больше слушателей, чем мы рассчитывали, более ста человек. Среди них - очень много людей пожилого возраста, - говорит Наталья. - Поэтому мы решили продолжить работу и провели еще один всеобуч для родственников паллиативных больных. Дело в том, что многие из них, сталкиваясь с необходимостью ухода за лежачими людьми, не имеют представления, как это делать. Переворачивая или поднимая тяжелобольного, могут навредить себе - сорвать спину. Между тем современные методики помогают этого избежать. И мы хотим, чтобы ими могли овладеть не только слушатели курсов. Поэтому готовим обучающий видеоролик, который выставим на нашем сайте. И тогда каждый, кто сюда зайдет, сможет в случае необходимости самостоятельно освоить эту науку.

Стоит сказать, что фонд "Обнимая небо" существует только за счет средств грантов и частных пожертвований. Поэтому сотрудникам, чтобы свести концы с концами, приходится работать где-то еще, но их это не смущает.

- Пресыщенность материальными благами не делает человека счастливым, - считает Наталья Карпетчина. - Сейчас многие начинают это понимать и становятся волонтерами. Такие люди испытывают удовлетворение, когда могут помочь тем, кто в этом очень нуждается. Недавно мы предложили горожанам приходить в хоспис, читать свежие газеты и общаться с пациентами на любые интересные темы. Ведь именно этого не хватает нашим подопечным. И омичи откликнулись. Благодаря им мир стал добрее. Огромное спасибо.

Добра много не бывает

Вероника Апарина руководит проектом "Кладовая добра". Организовать пункт помощи особо нуждающимся омичам подсказала сама жизнь. На проспекте Культуры, 4а работает офис, где горожане могут бесплатно получить необходимые вещи - одежду, обувь, посуду, мебель, постельное белье и многое другое.

- Проблемам и нуждам одиноких матерей, многодетных семей, детей-инвалидов мы уделяем особое внимание, - говорит Вероника. - Для сбора необходимых вещей в соцсетях организовали группу. И омичи охотно окликаются, поддерживая малоимущих земляков. За короткий срок "Кладовая добра" помогла уже тремстам семьям. В их числе - и беженцы, и погорельцы, и другие нуждающиеся. Помимо этого, два раза в месяц мы устраиваем акции по раздаче вещей и продуктов. А тем, кто не может прийти, доставляем помощь на дом. Для малообеспеченных жителей районов Омской области это очень важно.

Страница группы "Кладовая добра" постоянно обновляется. Омичи выставляют здесь фото предметов, которые готовы отдать бесплатно, - одежды, обуви, бытовой техники. Сегодня в списке - письменный стол и телевизор, платья для детского утренника и выпускного бала, лыжи и санки, газовая плита и телевизор, комплект для новорожденного, игрушки и многое другое. Помимо этого, бесплатные услуги нуждающимся предлагают парикмахер и электромонтер. О том, что ресурс востребован, говорят цифры: постоянных пользователей уже 3 300 человек.

Новогоднее волшебство

Мария Андреева вместе с мужем поздравляют с праздниками особенных детей. Новогодние каникулы они провели в роли Снегурочки и Деда Мороза, поздравили и порадовали более шестидесяти ребят.

Решение стать благотворителями пришло неожиданно, когда Мария, разговорившись в магазине с матерью ребенка-инвалида, узнала об их проблемах. Оказалось, что кроме родственников и врачей их редко кто посещает. Дети, многие из которых не могут говорить и ходить, никогда не бывают на елках и утренниках. Из-за отсутствия пандусов и специальных колясок даже прогулки во дворе - большая проблема. И таких семей много.

- Мы решили принести в их дом хоть немного радости, - вспоминает Мария. - Социальные работники Советского округа помогли все организовать, дали адреса. Сначала нашему приходу удивлялись, потом радовались, благодарили, обнимали. А теперь на праздники нас уже ждут. Наряжают елку, которая по волшебному приказу Деда Мороза загорается разноцветными огнями. Ребятишки начинают улыбаться. Взрослые, поддавшись праздничному настроению, рассказывают стихи. И, конечно, подарки и фото на память.

- Нам такое участие крайне важно, - признаются родители. И приглашают волонтеров на семейные праздники.

Настоящие мужики

Отряд "Доброспас-Омск" занимается поиском пропавших людей, подключая для этого многочисленных волонтеров.

- Таких людей много. Как правило, уговаривать никого не надо. В случае необходимости оперативно организуем десант и начинаем поиск, - отмечает организатор отряда Василий Галуза.

"Доброспас" участвовал уже в трехстах поисках, и в 95 процентах случаев они оказались результативными.

Помимо этого, отряд проводит акции, одна из которых - уборка могил героев Великой Отечественной войны.

А шестнадцатилетний Александр Ергин карьеру спасателя только начинает. Весной прошлого года он вытащил из ледяной воды двух девочек. ЧП произошло на Иртышской набережной. Дети забрались на парапет, но потеряли равновесие и упали в реку. Девятиклассник услышал крики матери и, не раздумывая, бросился на помощь попавшим в беду.

Александр в один миг стал популярным. На его страницу в соцсети заходили сотни людей из разных уголков России и мира. Подростка называли героем, и даже сочиняли о нем стихи. Саше Ергину вручили медаль "За спасение погибавших на воде" и диплом Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества". Но самой дорогой наградой подросток считает слова отца девочек.

- Он мне сказал тогда: "Ты настоящий мужик, сынок", - с гордостью признается Александр.

Контакты

Благотворительный фонд "Обнимая небо": тел. (3812) 48-46-25.

Содружество волонтеров "Доброспас-Омск": тел. 8 (960) 996-72-60.

Кстати

Все омичи, о которых шла речь, стали победителями и дипломантами регионального конкурса "Народный герой - 2018". Он состоялся уже в третий раз и стал рекордным по количеству голосовавших - 112 тысяч (на тридцать тысяч больше, чем год назад). Из 338 претендентов были отобраны десять победителей.