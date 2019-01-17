Кемеровчанин получил срок за посылку с экстази из Голландии

Пять лет проведет за решеткой 28-летний кемеровчанин за незаконную покупку и пересылку синтетического наркотика из Голландии.

Как установило следствие, мужчина вместе с подельником (в отношении него приговор еще не вынесен) заказали через один из интернет-сайтов у неизвестного, находящегося на территории Королевства Нидерландов (Голландия), пятьдесят таблеток экстази. Молодые люди расплатились за заказ криптовалютой (0.01204819 "биткоина"), сделав перевод в сумме девяти тысяч рублей на указанный расчетный счет. Стремясь максимально отвести от себя подозрения, соучастники оформили заказ по адресу в селе Березово.

Забрать посылку с таблетками из почтового отделения попросили малознакомого гражданина за денежное вознаграждение. В итоге наркотик был доставлен на сельскую почту в конверте, где его и обнаружили при личном досмотре у кемеровчанина оперативники.

- Это послужило основанием для возбуждения сразу трех уголовных дел по статьям об организации незаконной пересылки, перемещении через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и приобретении наркотических средства в крупном размере, - рассказали "РГ" в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области. - Центральный районный суд Кемерова признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.