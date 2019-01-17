В Хакасии 60 человек эвакуировали из-за утечки газа

В поселке Усть-Абакан (Республика Хакасия) спасатели из-за утечки бытового газа в пятиэтажном доме вывели на улицу 60 жильцов.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, бдительные граждане обнаружили утечку из трубы, расположенной снаружи здания. Они тут же позвонили по телефону 112, к месту незамедлительно выехали все экстренные службы - пожарные, полиция, газовики, электрики и оперативная группа МЧС России по Хакасии. Жильцов эвакуировали, дом обесточили, а полицейские организовали оцепление прилегающей территории и перекрыли ближайшую улицу.

Прибывшие на место специалисты службы газа в кратчайшие сроки устранили утечку.

- Сейчас на месте работают руководители и специалисты Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии и аварийные бригады. Причины инцидента уточняются. Угрозы населению нет. - сообщили в региональном МЧС.