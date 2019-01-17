В Хакасии возбудили дело после нападения бродячих собак на девочку

В Черногорске (Республика Хакасия) следователи СК завели уголовное дело по факту нападения бродячих собак на людей.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хакасии, 12 января 2019 года на 16-летнюю жительницу города Черногорска, проходившую по частному сектору в районе улицы Ветчинкина, напала стая бродячих собак. Животные искусали подростка так, что ей понадобилась медицинская помощь.

Кроме того, 13 и 14 января в этом же районе животные напали еще на двух горожан - на 45-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Они тоже получили многочисленные травмы.

- Сейчас выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц Администрации города Черногорска, ответственным за отлов и содержание безнадзорных животных. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в СУ СКР Хакасии.