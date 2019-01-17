Многоквартирный дом по улице Байдукова, 7 в кузбасском городе Осинники местные чиновники десять лет отказывались признать аварийным и подлежащим сносу. Хотя все эти годы жильцы не переставали жаловаться на просевший потолок, трещины в стенах и ушедший под землю фундамент.

Этот деревянный барак на три семьи до 1999-го состоял на балансе Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда в качестве служебного жилья, а затем его передали в муниципальную собственность.

- Старожилы утверждают, что дом был построен еще в 1940-х, хотя по официальным источникам - в 1962 году, - сообщил "РГ" один из жильцов барака Евгений Ковалев. - И сколько мы здесь живем, столько мучаемся.

- Одну из комнат используем только как кладовку: потолок в ней провис еще лет десять назад, сверху начала сыпаться щебенка, по стенам поползли трещины, - добавляет Татьяна Бадиева, которая, как и ее брат, живет в бараке с рождения. - В спальне у сына того гляди потолок рухнет. А стены повсюду заплесневели, зимой покрываются инеем, промерзают насквозь. Теплую одежду дома не снимаем.

О своем бедственном положении жильцы сообщили в администрацию Осинников еще в 2009 году. Чиновники приехали, осмотрели жилье и сделали заключение: "Для проживания пригодно". Правда, с одним условием - нужно починить кровлю. И предложили обитателям барака на свои средства купить материал для ремонта. Но и после латания дыр крыша течь не перестала, так что приходится подставлять тазики. Никакой реакции на многочисленные жалобы не было, и расселять барак никто не спешил.

В 2014 году жильцы наняли адвокатов, и в итоге одну из трех квартир по решению суда признали непригодной для проживания. В отношении двух других аналогичное решение городская межведомственная комиссия приняла в 2015-м. Но многострадальный дом в реестр аварийного жилфонда все равно не попал. Факт аварийности и необходимости сноса объекта государственная жилищная инспекция подтвердила лишь в конце 2017-го и рекомендовала жильцам обратиться... в другую - межведомственную комиссию. В апреле 2018-го чиновники заявили: решение об оценке соответствия дома установленным требованиям комиссия примет только после того, как получит заключение специализированной организации.

- Нам предложили провести экспертизу самостоятельно, заплатив по двадцать тысяч рублей с каждой квартиры, - вспоминает Татьяна Бадиева. - Но пять лет назад мы уже обращались за подобной услугой, и тогда она обошлась нам в пятнадцать тысяч рублей. Однако заключение экспертов у нас так и не приняли.

Сдвинуть дело с мертвой точки помогли активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, куда жители барака обратились летом прошлого года.

- Жилье все-таки признали аварийным, но будет ли оно включено в программу переселения - вопрос открытый, - уточнил член кузбасского штаба ОНФ, модератор площадки "Жилье и городская среда" в регионе Юрий Скворцов. - А пока люди вынуждены жить в опасных условиях. Сознательное затягивание сроков признания домов аварийными недопустимо, и мы намерены детально проанализировать ситуацию в разных муниципалитетах.

Между тем

Подобные истории в Кузбассе не редкость. Так, жильцы дома по улице Шилина, 9 в Ленинске-Кузнецком добивались его сноса с конца 1990-х, но аварийным объект признали только в 2017 году после вмешательства ОНФ.