В Норильске экстренно сел самолет из-за сигнала датчика задымления

В Норильске самолет прервал полет и вернулся в аэропорт после того, как на борту сработал сигнал датчика задымления.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, Boeing 737-800 авиакомпании "Нордстар", следовавший рейсом 404 из Норильска в Москву и Минеральные воды, был вынужден сегодня после взлета в 08.09 по местному времени вернуться в аэропорт. На борту находились 118 пассажиров, никто из них и членов экипажа не пострадал.

Норильская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.