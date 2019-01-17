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17.01.2019 13:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске появится научно-образовательный центр мирового уровня

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Правительство Новосибирской области направило в Министерство науки и высшего образования РФ предложения о создании в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Как сообщил на пресс-конференции 17 января министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев, работа ведется в рамках реализации национального проекта "Наука", а также проекта "Академгородок 2.0", который находится на личном контроле губернатора Андрея Травникова.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
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Министр Васильев подчеркнул, что благодаря НОЦ будет обеспечена разработка и создание таких форм взаимодействия научных, образовательных и инновационных организаций, которые востребованы современной и будущей экономикой. Также НОЦ обеспечит высокую динамику внедрения новых знаний и технологий.

Создание НОЦ будет финансироваться из федерального бюджета на конкурсной основе. Его якорной базой станет Новосибирский национальный исследовательский государственный университет. Здесь планируется открыть тематические и отраслевые консорциумы с участием крупнейших высокотехнологических компаний по шести ключевым направлением: алгоритмы искусственного интеллекта и большие данные, биомедицина, катализ и химические технологии, новые материалы, нефтегазовый комплекс и энергетика, фотоника, генетические технологии.

По расчетам областного министерства науки и инновационной политики, в результате реализации плана развития Новосибирского научного центра (ННЦ) численность работников, выполняющих научные исследования и разработки, увеличится к 2024 году на 43,6 процента - с 18,8 тысяч до 27 тысяч человек. Выручка организаций, расположенных на территории ННЦ, с нынешних 56,5 миллиарда рублей к 2024 году вырастет до 150,5 миллиарда рублей, в том числе за счет промышленного производства инновационной продукции.

Справка "РГ"

В майском указе президента РФ № 204 поставлена задача - создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики. Новосибирская область объективно является одним из наиболее перспективных регионов для создания НОЦ.

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