Закон о мерах государственной поддержки сельхозпроизводителей в Новосибирской области безнадежно устарел - в этом уверены и чиновники, и участники рынка. Сейчас сразу несколько рабочих групп разрабатывает нормы, которые лягут в основу нового закона. Планируется, что он может быть принят уже в марте-апреле и значительно изменит баланс распределений бюджетных денег.

- За последние несколько лет сложилась ситуация, при которой до семидесяти-восьмидесяти процентов средств господдержки в области уходило пяти крупным предприятиям, а средним и малым доставались копейки, - за-явил председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив. - Выжить при такой конкуренции невозможно. Хватит, наполучались. Сейчас стоит задача - ограничить объемы бюджетной поддержки больших комплексов.

Каким будет это ограничение - тема предстоящего обсуждения. Новая редакция закона также должна расширить полномочия областных депутатов по согласованию мер господдержки и контролю их выполнения. Как пояснил спикер регионального парламента, если ранее любые изменения госпрограммы, предложенные областным правительством, рассматривал лишь аграрный комитет Законодательного собрания, то теперь этим займется и комитет по бюджетной политике.

Нареканий, которые вызывает действующий закон, много. Например, компенсация затрат на приобретение новой сельхозтехники ограничивается тремя миллионами рублей вне зависимости от стоимости покупки, будь то комбайн или доильный зал, который стоит на порядок дороже. Максимальную сумму предложено повысить до пяти миллионов рублей, четко привязав размер компенсации к отпускным ценам производителей. А доильные залы будут выделены отдельным пунктом с возможностью возмещения до десяти миллионов рублей.

Аграриев не устраивает то, что сегодня бюджетные деньги тратят на поддержку приобретения импортного скота. Кроме того, по их мнению, гораздо важнее сохранить действующие предприятия, тогда как нынешние законодательные нормы предполагают серьезные преференции при создании новых.

- По итогам прошлого года можно сказать, что технику большинство хозяйств приобрести не в состоянии - нет прибыли, - отметил директор ЗАО "Рямовское" Валентин Михайлов. - Выполнить требования президентских указов по повышению зарплаты работникам и увеличению производительности труда многие также не смогут. А ведь, выплачивая зарплату, мы платим и налоги. Мне кажется, было бы логичнее распределять господдержку, исходя из объема налогов, которые заплатило предприятие.

По мнению Валентина Михайлова, это позволит вывести заработную плату из тени, стимулировать работников, и, как следствие, повысить производительность труда. Правда, эксперты полагают, что сценарий перехода на такой принцип поддержки маловероятен - он, скорее всего, сыграет на руку все тем же крупным хозяйствам.

- Когда в регионе появились большие компании, мы в ладоши хлопали: пришли, наконец, инвесторы, - вспоминает глава ЗАО "Кубанское" Анатолий Ляхов. - А получилось так, что они оголили остальных, забрав все средства господдержки. Необходимо установить лимиты, в том числе по компенсации процентов по кредитам. Гиганты не должны стоять с остальными в одной очереди.

Еще одним новым требованием, по мнению новосибирских аграриев, должны стать четкие временные рамки предоставления господдержки - так же, как государство регламентирует сроки уплаты налогов. Как пояснил корреспонденту "РГ" руководитель предприятия "Скала" Александр Апатьев, это позволило бы эффективнее распоряжаться средствами и вести хозяйственную деятельность.

- Скажем, я купил технику в мае и знаю, что получу компенсацию в августе. Значит, придержу зерно, так как цены на него в это время будут самые низкие в году. А сейчас, чтобы заплатить налоги, выдать зарплату, приходится часть зерна сбывать по бросовым ценам. А на другой день неожиданно приходят деньги от государства, - привел пример Александр Апатьев.

Безусловно, в итоговый законопроект войдут не все предложения аграриев. Но уже сейчас многие положения вызывают одобрение как депутатов и чиновников, так и самих сельхозпроизводителей.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, предполагается включить в закон и новые направления господдержки, которые будут профинансированы из средств областной казны. Например, субсидии садоводческим хозяйствам на выращивание земляники.

Что касается техники, то по требованию аграриев из текста документа будет исключена формулировка "произведенная на территории Новосибирской области". Ее вписали в закон два года назад с тем, чтобы простимулировать местных машиностроителей, но, по общему признанию, положительного эффекта это не дало, а вот селянам стало сложнее приобрести оборудование.

- Предлагается также субсидирование затрат сельхозорганизаций на подготовку специалистов с заявленными квалификационными требованиями, - добавил глава министерства. - Сельхозорганизация обучает работника за свой счет, а потом направляет заявку на компенсацию расходов. Норма разрабатывается совместно с Новосибирским аграрным университетом.

Также предполагается установить господдержку в размере до 300 тысяч рублей в течение одного финансового года для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. По словам Евгения Лещенко, это равноценно получению субсидии на приобретение трактора МТЗ-82. Дело в том, что в регионе довольно много подсобных хозяйств ведет товарное производство, а такая мера должна стать дополнительным шагом к легализации неформальной деятельности в селе с увеличением числа индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Прямая речь

Владимир Знатков, первый заместитель председателя правительства Новосибирской области:

- Сегодня развитию малых форм хозяйствования в селе уделяется недостаточно внимания. В 2018 году общая сумма поддержки сельхозпроизводителей составила около четырех миллиардов рублей, из них малым предприятиям досталось чуть более 200 миллионов. При этом личные подсобные хозяйства и крестьянско-фермерские хозяйства обеспечивают производство более тридцати процентов продукции в валовом объеме. Надо сосредоточить усилия на поддержке малых и средних предприятий, в том числе занимающихся переработкой продукции, выращиваемой в подсобных хозяйствах. Это должно дать серьезный экономический эффект.