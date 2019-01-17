Омская школа социальных инноваций занялась обучением не только предпринимателей, но и сельских руководителей. Слушатели курса "Эффективное управление селом" - полсотни чиновников из двадцати районов Омской области.

Авторы проекта поставили задачу - организовать образовательный курс таким образом, чтобы он помог сельским руководителям лучше понять природу социального предпринимательства, а значит, активнее развивать это направление на своей территории.

- Некоторые сельские главы, пройдя курс обучения, решили его повторить, - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель Центра инноваций соцсферы (ЦИСС) Ирина Сербина. - Причем они приехали уже не одни, а вместе с потенциальными социальными предпринимателями. Нашими слушателями уже стали пятьдесят чиновников и семьдесят три сельских лидера.

Тем временем ЦИСС презентовал еще один проект - "Дни муниципальных районов". Команда специалистов центра выезжает в села, где проводит сессию, мастер-классы для руководителей и предпринимателей, создает проектные группы, способные организовать новое дело. И этот алгоритм уже работает.

- У нас такое обучение прошло шестнадцать человек, в том числе три муниципальных руководителя. В результате создано шесть проектных групп, и первые проекты уже реализуются. Это мобильная бригада медиков для обследования сельских ребятишек, спортивно-оздоровительный клуб для пожилых людей, школа тренеров тхэквондо, курсы переподготовки для активных пенсионеров, - пояснила замглавы Любинского района Екатерина Кириенко. - На очереди - другие востребованные проекты, способные добавить комфорта в сельскую жизнь. Очевидно, что это возможно, и я, хотя уже и окончила школу ЦИСС, намерена продолжить в ней обучение.

Всего за прошедший год омские социальные предприниматели начали оказывать 92 новые услуги. Многие из них берутся за сложные проекты, открывая центры развития и ухода за особенными детьми, ясли, пансионаты, спортивные клубы. Ищут новые ниши, создавая консультационные центры для тех, кто получает маткапитал, лингвистические детские сады, где ребятишки разговаривают на иностранных языках, кулинарные школы, творческие студии, технические центры и многое другое.

Сегодня в Омской области социальным предпринимательством занято 2,5 тысячи человек. В планах ЦИСС - создать десять районных ресурсных центров, которые будут обучать и консультировать социальных предпринимателей, помогать им разрабатывать проекты, выигрывать гранты, а также возьмут на себя сопровождение проектов.

Некоторые социальные предприниматели делают ставку на комплексный подход.

- Мы открыли семейный центр, наставники которого не только присматривают за маленькими детьми, кормят их и укладывают спать, но и занимаются с ребятишками каллиграфией, рукоделием, робототехникой. Внедряют иные направления раннего развития ребенка, - приводит пример выпускница школы социальных инноваций Виктория Стромилова. - К тому же помогаем с пользой провести свободное время взрослым, устраивая для них семинары по семейным вопросам, приобщая к занятиям гимнастикой и йогой.

Для поддержки начинающих в ЦИСС создан клуб менторов, состоящий из опытных предпринимателей. Они досконально разбирают новые проекты, задают трудные вопросы, помогают найти оптимальное решение, делятся собственными идеями. На ближайшее заседание клуба приглашены авторы проектов "Школа этики и стиля", "Клуб здорового питания", а также организатор салона услуг "Ваш прораб" - бывшая защитница прав потребителей.

- Мы решили взять на себя миссию социального стройнадзора, - поясняет Лариса Баранова. - Будем консультировать молодые семьи, новоселов, людей с невысокими доходами, взявших ипотеку или затеявших ремонт. Практика показывает, что именно они испытывают массу проблем.

Опыт Омской области берут на вооружение в других регионах. Участниками Международного форума социальных предпринимателей и инвесторов "ИННОСИБ-2018" стали 1,3 тысячи представителей 21 субъекта РФ и 16 зарубежных стран. Видеотрансляции с дискуссионных площадок в режиме онлайн посмотрело более 24 тысяч интернет-пользователей.

Между тем

В Омской области формируется кластер социальных инноваций, объединивший 29 резидентов, реализующих 35 проектов. В прошлом году ЦИСС организовал 1180 консультаций для соцпредпринимателей и представителей некоммерческих организаций, а количество слушателей образовательных программ выросло более чем вдвое. Рекордной оказалась и сумма средств, привлеченных выпускниками школы (279 человек) для реализации своих проектов, - более 30 миллионов рублей. Создано свыше 130 новых рабочих мест.