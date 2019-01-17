В Приангарье турбаза нанесла миллионный ущерб экологии Байкала

Расположенная вблизи озера Байкал туристическая база в течение года загрязняла берег водоема отходами.

Как рассказали в следственном комитете Иркутской области, в течение года сотрудники турбазы специальным оборудованием делали из твердых бытовых отходов брикеты, а потом закапывали их в почву в водоохранной зоне.

- Согласно заключению специалистов Росприроднадзора, уничтожен плодородный слой почвы, - сообщили в ведомстве.

Кроме того, на турбазе не следили за работой дизельной станции - в воде возле берега обнаружены следы нефтепродуктов. Общий ущерб, причиненный экологии Байкала, оценивается в два миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Допрашиваются сотрудники и руководство туристической базы. В ближайшее время будет назначена экологическая судебная экспертиза.