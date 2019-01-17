В Сибири будут развивать промышленное пчеловодство

Возродить отрасль без участия государства будет крайне сложно. К такому выводу пришли участники прошедшего в Омске первого Международного форума промышленных пчеловодов.

Неправильный мед

Обсудить проблемы приехало почти триста предпринимателей, специалистов, ученых из пятнадцати городов России, бывших союзных республик и даже из Канады. В Сибири развитию пчеловодства сегодня особое внимание уделяют в Алтайском крае, где некоторым предпринимателям удалось даже наладить поставки меда на экспорт.

- У нас есть программа развития отрасли, выдают дотации на формирование материально-технической базы, однако их объемы незначительны. В прошлом году из пяти тысяч алтайских пчеловодов господдержку получили лишь пять человек. Капля в море, - сообщил местный предприниматель Алексей Ширяев.

Но в других регионах нет и этого. Сельхозпроизводители делают ставку на другие отрасли. Между тем эксперты подчеркивают, что рынок относительно свободен, и при должном развитии только Омской области пасеки могут приносить около одного миллиарда рублей в год.

Однако развитию промышленного пчеловодства мешает ряд проблем.

- Одна из них - пестициды, применение которых для пчел губительно. В Канаде и США это уже проходили, и теперь там вводят ограничения. Сибиряки же, напротив, наращивают посевы рапса, активно применяя для их обработки химию. Эти вопросы надо решать на законодательном уровне, - уверен кемеровский промышленный пчеловод Алексей Матюшкин.

Еще одна проблема - полное отсутствие в стране племенного материала. Его вынуждены закупать в Европе. Между тем в Кемеровской области сохранилась среднерусская пчела, достойная того, чтобы стать родоначальницей селекционного направления. Правда, заняться его развитием некому.

- В советское время отраслью занимались пчелоконторы, которые были в каждом крупном хозяйстве. Но в связи с развалом отрасли потребность в специалистах упала, вузы закрыли кафед-ры, и сейчас ветеринаров, способных распознавать и лечить болезни пчел, днем с огнем не найти. За эти годы появились новые инфекции и клещи, о существовании которых мы узнаем случайно от зарубежных коллег и не понимаем, что с ними делать. Так что если речь идет о возрождении промышленного пчеловодства, то о подготовке кадров следует позаботиться заранее, - утверждает новосибирский ветеринар Вячеслав Громов.

Особый риск связан с контрафактом.

- Мы стали изучать рынок и обнаружили засилье сомнительной продукции, - сообщил председатель сообщества пчеловодов Омской области Денис Василенко. - Чего только нет на прилавках - мед черничный, мед с расторопшей, боярышником и женьшенем. Продукт нещадно разбавляют сиропами, добавляют красители, усилители вкуса. Но при этом на этикетке пишут "мед". Очевидно, что назрела необходимость навести порядок, как это сделали, например, в молочной отрасли. Указывать, что это продукт с содержанием меда. Такой подход поможет очистить рынок от подделок.

Между тем определить качество меда непросто. В регионах нет специализированных современных лабораторий. Поэтому нередко сами пчеловоды не знают, насколько экологически чист продукт, нет ли в нем химических примесей, принесенных пчелами с расположенного неподалеку рапсового поля.

Канада: как надо

Тем не менее специалисты полагают, что проблемы решаемы. Нужно обратиться к опыту других стран - например, Канады, где схожие с Сибирью климатические условия.

С начала века численность домашних пчел в Канаде вырос-ла в шесть раз, пчеловодство крепко стоит на ногах и развивается. Девяносто процентов сбора составляет рапсовый мед, остальное - разнотравье. Сдать его на экспертизу можно в любом магазине.

- Весь процесс абсолютно прозрачен - статистика, география продаж, система ценообразования находятся в открытом доступе, - поясняет канадский промышленный пчеловод Михаил Куций. - Отрасль курирует министерство сельского хозяйства, содержащее три десятка инспекторов, которые бесплатно консультируют пчеловодов, помогают оформлять разрешительные и иные документы, а также страховку (она обходится в 135 долларов в год). Еще одна расходная статья - ветеринарное сопровождение, на которое в среднем уходит один процент общих затрат. Ввоз-вывоз меда не облагается налогом.

По словам пчеловода, оптовая цена канадского продукта вдвое выше сибирского. Его поставляют в США, Японию, Китай. А вот в Европе его не берут из-за содержания ГМО. Поэтому Канада постепенно уходит от применения агрохимии на полях, расположенных в ареале обитания пчел.

Любопытно, что каждый третий владелец ульев не производит мед, а использует пчел исключительно для опыления полей и ягодников. Специалисты утверждают, что благодаря этому фермеры-растениеводы собирают едва ли не двойной урожай.

О пользе знаний

Если в Канаде, на протяжении веков сохранявшей традиции пчеловодства, объяснять пользу меда не надо, то в России ситуация другая.

- Требуется информационная поддержка. Уровень знаний в этой сфере у потребителей крайне низкий, - отмечает новосибирский ученый Владимир Кашковский. - Важно обратить внимание на уникальные полезные свойства этого продукта, чтобы включить мед в меню школ, детских садов, пансионатов и санаториев.

Знаний не хватает и самим пчеловодам. В Омской области, например, 95 процентов владельцев пасек - любители. Решить проблему можно, используя опыт, накопленный в животноводстве.

- Обучаем фермеров на специальных курсах в аграрном университете. Уже технически подкованные, они приходят к нам за грантами. К тому же, это способ вывести предпринимателей из тени, - поясняет начальник отдела переработки и товарного рынка регионального минсельхоза Константин Цыпленков.

Эксперты полагают, что поднять отрасль поможет государственная программа, предусматривающая правовые рычаги, гарантии и стимулы для развития пчеловодства, создание крупных окружных ветеринарных центров. Омская область намерена стать пилотным регионом.

Поддержку готовы оказать и другие страны Таможенного союза, в рамках которого создается Союз промышленных пчеловодов. По словам одного из его организаторов Дмитрия Николаева, стоит задача - содействовать развитию рынка меда и расширению экс-порта российской продукции.

Прямая речь

Максим Чекусов,министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области:

- Хорошим стимулом для возрождения отрасли стала государственная система электронной сертификации "Меркурий". Реализуемый в области пилотный проект будет способствовать обновлению ГОСТов, созданию кооперации, системы подготовки кадров, системы ценообразования, племенной работе.

За опытом планируем отправиться в Монреаль, где в этом году пройдет Всемирный форум пчеловодов. Постараемся взять все лучшее, чтобы в 2021-м на аналогичном форуме в Уфе представить первые собственные результаты.

А пока в рамках отраслевых совещаний, в том числе всероссийского уровня, будем поднимать вопросы возрождения отрасли, договорных отношений между полеводами и пчеловодами, введения разумных регламентов обработки полей, пользы пчел для их опыления.

Кстати, сейчас ничто не мешает владельцам пасек параллельно заниматься земледелием. Земли в Сибири много, а фермерские хозяйства, работающие на ней, получают существенную поддержку. В прошлом году в Омской области половину из десяти миллиардов рублей льготных кредитов под два-четыре процента годовых взяли именно фермеры.