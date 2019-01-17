Власти Хакасии прокомментировали увольнение замминистра финансов

Экс-заместитель министра финансов Хакасии Галина Спиридонова покинула свой пост по истечению срока контракта, другие версии ее увольнения не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы Ирину Бутенко, увольнение Спиридоновой не имеет никакого отношения к истории с премиями, о которой накануне сообщили региональные СМИ. По их данным, в конце 2018 года заместителям главы Хакасии и министрам, после избрания нового главы региона проработавшим, по сути, не более двух месяцев, были выписаны огромные премии - в размере 200-400 процентов оклада. Замминистра финансов Галина Спиридонова якобы возмутилась этой несправедливостью, и поэтому лишилась своего места.

- Никакой связи между увольнением и начислением премий не существует, - прокомментировала руководитель пресс-службы правительства РХ Ирина Бутенко.

Как пишет республиканская газета "Хакасия", руководство региона назвало приведенные в СМИ цифры "недостоверными". По данным властей, министерский оклад в республике составляет 21998 рублей. Размер же существующих надбавок и премий всегда можно проверить - чиновники в обязательном порядке их декларируют.

- Порядок премирования лиц, занимающих государственные должности, производится в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с законом "О государственной службе Республики Хакасия" и постановлением правительства, принятом еще в 2006 году. В финансовом выражении объем выплат премий в новом правительстве снижен, - пояснила министр финансов республики Ирина Войнова.