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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Лайк на репутации

Работодатели стали пристальней следить за поведением сотрудников в соцсетях
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Экономика Сибири №7766 (8)
В РПЦ рекомендовали приходам вести странички в соцсетях

Более 59 процентов руководителей компаний признали, что контролируют поведение подчиненных в интернете. Три года назад их было на восемь процентов меньше. Такие данные привел сервис по поиску работы SuperJob.

Омские работодатели утверждают, что не стали бы следить за подчиненными, если бы не периодические скандалы.

- Я, к примеру, начал наблюдение сразу после того, как увидел шокирующий сюжет. Снимки, выставленные в социальной сети, запечатлели компанию работников, принимающую молочную ванну. Оргия полуголых молодых людей происходила не где-нибудь, а в пищевом цехе местного перерабатывающего предприятия, производящего сыры. Я был настолько впечатлен, что тут же организовал для штатных сотрудников показ с разъяснениями. А следом включил в трудовой договор параграф, запрещающий им выставлять напоказ материалы, наносящие вред репутации нашего предприятия, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель молочного комбината Алексей Васильев.

После того, как в сырный цех нагрянули инспекторы Роспотребнадзора, предприятие закрыли. Однако скандал рикошетом ударил и по другим представителям отрасли. Омичи перестали покупать не только засветившуюся в сетях "косичку", но и другие сыры, продажи которых упали более чем наполовину. Так что бдительности терять не стоит.

По данным мониторинга SuperJob, наблюдая за подчиненными в соцсетях, работодатели преследуют несколько целей. Тридцать семь процентов опасаются разглашения коммерческой тайны (три года назад их было 25 процентов). Двадцать процентов следят за этикой и корректностью сообщений. Восемнадцать процентов категорически запрещают любые комментарии о работе, руководстве, коллегах. Еще пять процентов возражают против снимков и сюжетов в униформе или с рабочего места. Двадцать семь процентов работодателей вообще блокируют выход в соцсети с рабочего компьютера.

Пензенских чиновников обяжут завести аккаунты в соцсетях

В последнее время закручивать гайки в этой сфере стали не только бизнесмены, но руководители бюджетных учреждений. В минувшем году социальные сети тоже подкинули им скандальный сюжет. Омскую учительницу едва не уволили из школы за снимок в купальнике, из-за которого в интернете разразилась бурная полемика. В поддержку педагога коллеги из других регионов даже устроили акцию "Учителя - тоже люди". Тем временем директора омских школ внесли в свои уставы поправки, призванные в принципе избавить их от подобных эксцессов. Хочешь работать в школе - веди себя скромно.

Юристы подчеркивают, что работодатели имеют право контролировать сотрудника на работе, а также требовать соблюдение им договорных обязательств в нерабочее время, если речь идет о деловой репутации компании или учреждения.

Тем временем

Омск стал лидером в Сибири по "черным" зарплатам. Двадцать процентов респондентов признали, что, принимая на работу, руководство предлагало им получать жалованье в конвертах. Такие данные приводит кадровое агентство HeadHunter (HH), проведшее соответствующее исследование. "При этом "белую" зарплату регулярно или почти всегда предлагали только тридцати процентам кандидатов. Каждый десятый собеседник сообщил, что речь об официальном заработке не шла никогда. 37 процентов участников опроса заявили, что конверты с деньгами им стали предлагать гораздо чаще, чем пару лет назад", - сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы НН по СФО Елана Таращук.

Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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