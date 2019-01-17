Сотрудника дагестанской таможни обвинили в многомиллионной афере

Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника Махачкалинского таможенного поста, обвиняемого в участии в преступном сообществе с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, в состав созданного в 2012 году преступного сообщества вошли руководитель поста и его первый заместитель, сотрудники ГИБДД в Каспийске, а также другие жители Дагестана. В течение двух лет соучастники уходили от уплаты таможенных платежей: итоговая сумма превысила 119 миллионов рублей. Для этого незаконно выдали паспорта на 90 дорогостоящих иномарок.

С подозреваемым ранее было заключено досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Махачкалы.

В отношении других участников расследование продолжается.