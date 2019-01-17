В Кавказском государственном заповеднике имени Христофора Шапошникова будут оборудованы круглогодичные туристические маршруты и места для отдыха маломобильных групп населения, в том числе для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.

- Создаем места отдыха для инвалидов, куда они могут приехать и провести время в подходящих условиях, в специально оборудованном месте. Также раскручиваем зимние маршруты: скитуры, снегоходные. Хотим развивать научный туризм и фотоохоту, - сказал на недавней пресс-конференции директор заповедника Сергей Шевелев.

Для привлечения туристов в Кавказском заповеднике также происходит обустройство маршрутов (их общая протяженность составляет около 600 километров). В частности, расширяется зона интернет-покрытия и сотовой связи, ставятся указатели, аншлаги и километровые столбы.

Кстати, туристический поток в Кавказском заповеднике вырос почти на десять процентов. В прошлом году здесь побывали 210 тысяч человек. Большинство посетителей приезжают из Майкопа, Сочи, Ставрополя, Краснодара и Ростова-наДону, зарегистрированы также туристы из Китая, Испании, Индии, Италии, Беларуси, Германии и Великобритании.

При этом доходы от туризма выросли на 7,5 процента и составили более 65 миллионов рублей.