В Пятигорске от угарного газа пострадали пять человек и один погиб

В Пятигорске из нарушений правил эксплуатации газового оборудования от угарного газа погибла женщина, еще пять человек госпитализированы.

По информации АО "Газпром газораспределение Ставрополь", инцидент произошел из-за того, что владельцы жилого помещения перенесли газовую колонку в другое помещение и демонтировали ее дымоход. В итоге в помещении скопилось значительное количество угарного газа. Ночью во время сна им надышались жители частного дома в поселке Горячеводск. В результате погибла 38-летняя женщина, еще пять человек были госпитализированы.

В центральную городскую больницу № 2 были доставлены четыре человека. Пятого пострадавшего, годовалого малыша, привезли в первую горбольницу.

По данным АО "Газпром газораспределение Ставрополь", с начала 2019 года это уже пятый несчастный случай, связанный с использованием газа в быту.