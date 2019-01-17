Калининградские многодетные семьи могут получить деньги вместо земельного участка. Такой закон вступил в силу 1 января 2019 года. Новшество, по оценкам властей региона, позволит сократить очередь на землю как минимум вдвое.

В Калининградской области насчитывается около семи тысяч многодетных семей. С 2011 года бесплатную землю получили более 4,5 тысячи из них. Ликвидировать очередь не удается из-за проблем, с которыми столкнулись практически все регионы Северо-Запада. Свободная земля, пригодная для индивидуального жилищного строительства, - в дефиците.

Чтобы исправить ситуацию, родителям предлагают выбирать между бесплатным участком и единовременной денежной выплатой. Размер компенсации един для всех муниципальных образований - 300 тысяч рублей. Деньги можно направлять только на улучшение жилищных условий - первоначальный ипотечный взнос, погашение уже имеющегося жилищного кредита или займа на строительства дома.

- Кроме того, накануне глава региона подписал постановление, согласно которому родители получили право использовать единовременную выплату при прямой покупке жилья без использования заемных средств, - отмечает министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.

Кстати

В Вологодской области схожий закон также вступил в силу с 2019 года. А в Санкт-Петербурге и НАО земельные участки заменяют денежными компенсациями уже несколько лет.