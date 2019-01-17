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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дачи не надо

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7767 (9)
Калининградские многодетные семьи могут получить деньги вместо земельного участка. Такой закон вступил в силу 1 января 2019 года. Новшество, по оценкам властей региона, позволит сократить очередь на землю как минимум вдвое.

В Калининградской области насчитывается около семи тысяч многодетных семей. С 2011 года бесплатную землю получили более 4,5 тысячи из них. Ликвидировать очередь не удается из-за проблем, с которыми столкнулись практически все регионы Северо-Запада. Свободная земля, пригодная для индивидуального жилищного строительства, - в дефиците.

Фото: iStock
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Чтобы исправить ситуацию, родителям предлагают выбирать между бесплатным участком и единовременной денежной выплатой. Размер компенсации един для всех муниципальных образований - 300 тысяч рублей. Деньги можно направлять только на улучшение жилищных условий - первоначальный ипотечный взнос, погашение уже имеющегося жилищного кредита или займа на строительства дома.

- Кроме того, накануне глава региона подписал постановление, согласно которому родители получили право использовать единовременную выплату при прямой покупке жилья без использования заемных средств, - отмечает министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.

Кстати

В Вологодской области схожий закон также вступил в силу с 2019 года. А в Санкт-Петербурге и НАО земельные участки заменяют денежными компенсациями уже несколько лет.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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